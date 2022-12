Bà Rịa - Vũng Tàu: Chú trọng đầu tư nâng “đẳng cấp” du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế

Nguồn thu lớn từ du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu là một địa phương có đường bờ biển dài hơn 300 km với bãi cát thoải, khí hậu ôn hoà… nên nhiều năm qua địa phương trở thành điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng của số lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Trung bình mỗi năm Bà Rịa - Vũng Tàu đang đón trên 15 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến sử dụng các dịch vụ du lịch, vui chơi, tắm biển.

Bờ biển Vũng Tàu đẹp với nhiều cảnh đặc biệt. Ảnh: Nha Mẫn

Với nhiều lợi thế về đường bờ biển, có các bãi biển đẹp tại TP.Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Long Hải, Côn Đảo… tương lai gần lại giáp sân bay Long Thành nên Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng có nhiều tiềm năng để nâng chất du lịch.

Theo số liệu từ Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, đến hết tháng 12, tổng lượt khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu đạt gần 12 triệu lượt, tăng hơn 315% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú hơn 3,5 triệu lượt, tăng 206% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 12.129 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ.

Côn Đảo đang hoang sơ với nhiều động vật quý hiếm được bảo tồn. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thắng lớn về mảng khách nội địa sau hai năm “nằm im” vì vướng dịch Covid-19.

Đối với khách quốc tế, do những nguyên nhân khách quan như tình hình chiến sự Nga - Ukraine, lạm phát, dịch bệnh… dẫn đến chi tiêu du lịch ra nước ngoài chưa nhiều, song bước đầu đã có một số thị trường khách truyền thống quay lại Bà Rịa-Vũng Tàu như Úc, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc…

Ngoài ra cũng theo ông Trịnh Hàng, dự kiến sau khi sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4 đầu tư xong, sẽ giúp khơi thông vấn đề giao thông, lúc này khách quốc tế sẽ dễ dàng đến Bà Rịa - Vũng Tàu bằng đường hàng không, đường bộ và cả đường thủy.

Đường đến Vũng Tàu được trang trí đẹp, nhiều mảng xanh. Ảnh: Nha Mẫn

Để chuẩn bị nền tảng sẵn sàng đón làn sóng khách quốc tế trong tương lai, Sở Du lịch đã đề nghị Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch bố trí nguồn nhân lực giỏi tiếng Anh và tổ chức đa dạng chương trình văn hóa, ẩm thực, giải trí, tạo cảm giác gần gũi, tương đồng với quê hương trong hành trình du lịch.

Đặc biệt, các địa phương như TP.Vũng Tàu, Long Hải, Xuyên Mộc thời gian qua liên tục nâng chất, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Trong đó các hạng mục mới triển khai tại Xuyên Mộc như cầu ngắm biển, phố đi bộ, các điểm nhấn về khu du lịch, homestay… cũng được địa phương quan tâm.

Còn tại phố biển Vũng Tàu, chính quyền địa phương cũng quan tâm dọn sạch bờ biển, du lịch an toàn, các cơ sở lưu trú đầu tư nhiều hạng mục trang trí, vui chơi… Đặc biệt, cơ quan chức năng xử lý mạnh tình trạng chặt chém khách du lịch, nhằm để lại ấn tượng tốt đối với du khách.

Các khu du lịch, cơ sở lưu trú đầu tư khá nhiều về các hạng mục vui chơi. Ảnh: Nha Mẫn

Tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng du lịch của TP.Vũng Tàu đều ấn tượng, tăng theo từng năm, thậm chí phần nào khiến những người quản lý, giới chuyên gia, kinh doanh du lịch bất ngờ khi hầu hết thông số vượt chỉ tiêu.

Trước đây, địa phương chủ yếu đón khách đi về trong ngày, khách du lịch cuối tuần nhưng giờ đây TP.Vũng Tàu đã giữ chân được khách lưu lại dài ngày. Tỷ lệ khách lưu trú qua đêm tại các khu du lịch, khách sạn tăng dần. Thị trường khách rộng mở. Khách trú đông, du lịch dài hạn đến từ Mỹ, châu Âu, Bắc Á... nhiều dần.

Về vấn đề đưa du lịch Vũng Tàu vươn xa hơn nữa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nói rằng, các điều kiện để TP.Vũng Tàu phát triển vươn tầm trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế đã được chuẩn bị đầy đủ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại quảng trường ở phố biển Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Điều cần thiết là phải thúc đẩy nhanh hơn để biến chỉ đạo thành hành động thực tế mới quan trọng. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm đoàn kết biến lợi thế, lực lượng vật chất thành sức mạnh để đưa Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết 24.

Du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn về tiềm năng của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch cho rằng địa phương xác định du lịch là một trong những trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian qua, tỉnh đang thu hút khá nhiều các nhà đầu tư vào du lịch cao cấp với hệ thống nhà hàng, khách sạn chuẩn quốc tế 5 sao…

Các cơ sở lưu trú quan tâm đầu tư phòng ốc hiện đại. Ảnh: Nha Mẫn

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh hiện có 132 dự án du lịch đang triển khai với tổng diện tích 2.973 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng và hơn 9,1 tỷ USD. Các dự án phân bố chủ yếu trên tuyến ven biển TP.Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo. Trong đó, nhiều resort, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao hoạt động hiệu quả như: The Grand Hồ Tràm resort & casino, Sanctuary Hồ Tràm, Sixsenses Côn Đảo, Marina Bay Vũng Tàu...

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết địa phương đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Trong đó, tập trung giải pháp chủ động mời gọi nhà đầu tư có đẳng cấp, đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án du lịch lớn tại một số địa điểm như: Khu du lịch Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ), vườn thú hoang dã Safari (huyện Xuyên Mộc), khu Paradise, dự án Atlantis, khu Mũi Nghinh Phong, khu Bãi Trước, khu Bàu Trũng (thành phố Vũng Tàu), các dự án tuyến du lịch ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Xuyên Mộc và khu du lịch quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo)…

Côn Đảo với nhiều nét đẹp hoang sơ, bình dị. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Thọ nhấn mạnh: “Sắp tới Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai các dự án du lịch; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tạo không gian khai thác tối đa tuyến ven biển và khu vực phụ cận để phát triển các loại hình du lịch biển cao cấp như: lặn biển, câu cá, ngắm san hô, nghỉ dưỡng...; đầu tư cho công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, để du lịch thật sự trở thành 1 trong 4 trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương”.

Cũng theo ông Thọ, địa phương hoàn toàn có đủ lợi thế và tiềm năng để thực hiện được nhiệm vụ "Phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế" như Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đề ra.

Bàng cổ thụ ven biển Côn Đảo. Ảnh: Nha Mẫn

“Bà Rịa - Vũng Tàu liền kề với các trung tâm kinh tế, tập trung đông đúc dân cư của vùng Đông Nam Bộ, với thị trường hơn 18 triệu dân có thu nhập cao gấp 1,5 lần mức bình quân đầu người của cả nước. Đặc biệt, Côn Đảo vừa là di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng vừa là khu bảo tồn thiên nhiên rừng, biển, một trong những khu Ramsa được thế giới công nhận và đánh giá cao… Đây là những thế mạnh đặc thù để tỉnh nâng tầm du lịch lên đẳng cấp mới”, ông Thọ nói.

Đầu tư du lịch xanh, sạch. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra để thực hiện nhiệm vụ trên, trong quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định du lịch là một trong 5 trụ cột kinh tế quan trọng.

Theo đó, quy hoạch định hướng phát triển trục động lực kinh tế du lịch tại khu vực ven biển phía Đông Nam với chuỗi đô thị du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu và Khu Du lịch quốc gia Côn Đảo.

"Không đánh đổi môi trường để phát triển du lịch, chủ trương của tỉnh là phát triển các đô thị, nhất là đô thị du lịch ven biển theo mô hình đô thị xanh, bền vững, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng vượt trội, đáng sống, hấp dẫn du khách. Tỉnh sẽ đưa du lịch địa phương lên một tầm cao mới trong tương lai”, ông Thọ nói thêm.