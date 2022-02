Bà Rịa - Vũng Tàu: Khó khăn do đại dịch Covid-19, thu ngân sách vẫn tăng vọt

Ngày 28/2, lãnh đạo Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong tháng 1/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên đến hơn 10.800 tỷ đồng, đạt 14,7% so với dự toán và bằng 124,7% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ dầu khí khoảng 2.443 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 2.734,8 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa 5.306 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 1/2022 ước khoảng hơn 2.135 tỷ đồng, đạt 8,8% và bằng 168,9% so với cùng kỳ; tổng giá trí giải ngân vốn tỉnh quản lý là gần 583 tỷ đồng, đạt 7,93% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho hay, nguyên nhân tổng thu ngân sách trong tháng 1/2022 tăng vọt là do 3 tháng qua các doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động ổn định trở lại. Cuối năm 2021 đơn hàng dồi dào nên các doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất, doanh thu tăng nên việc thu thuế, đóng thuế cũng diễn ra thuận lợi hơn. Do đó trong tháng 1 tổng thu ngân sách đang tăng mạnh so với cùng kỳ. Riêng ngành dầu khí được xem là ngành mũi nhọn của địa phương, đóng góp không nhỏ cho ngân sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều năm qua. Trong năm 2022 giá dầu tăng nên kéo theo đó việc thu ngân sách từ ngành dầu khí cũng tăng trong tháng 1/2021.

Đầu năm 2022 Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách tăng vọt. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, con số thu ngân sách đầu năm là khả quan khi địa phương trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Với việc thu ngân sách tăng như hiện nay dự kiến sẽ giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách sớm. Cũng từ đó địa phương sẽ có kinh phí đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển ổn định sau đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, trong tháng 1/2022, phần lớn các khoản thu đều hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Và với đà thu như hiện nay, dự kiến ngành thuế sẽ sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Cũng theo ông Bình, thời gian qua các ngành liên quan tập trung thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy nhanh thực hiện hóa đơn điện tử.

Song song đó, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chỉ đạo ngành thuế triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn thu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Trước đà thu như hiện nay, năm 2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phấn đấu thu ngân sách đạt 71.556 tỷ đồng, trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu 20.300 tỷ đồng và thu nội địa 34.656 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu ngành thuế tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh -19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Ngoài ra đề nghị các đơn vị chức năng xử lý vướng mắc tồn tại để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.