Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều cảnh sát bao vây, khám xét Công ty Hà Lộc nghi liên quan đường dây xăng giả

Ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị chức năng tiến hành bao vây, khám xét cây xăng Hà Lộc - đồng thời là trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty chuyên kinh doanh xăng dầu nằm trong cảng Hà Lộc, TP.Vũng Tàu)

Việc khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.

Công an bao vây khám xét cây xăng. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ghi nhận, sáng sớm cùng ngày, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa, khám xét cây xăng nêu trên, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn đầu con hẻm đi vào cảng Hà Lộc, yêu cầu người dân không di chuyển vào bên trong đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra vô của người trong cảng.

Sau khi khám xét cây xăng Hà Lộc (đồng thời cũng là trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc), lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi ở của bà Thuỳ Linh, Kế toán trưởng Công ty này với mục đích phục vụ công tác điều tra.

Cận cảnh quá trình khám xét. Ảnh: Nha Mẫn

Được biết cây xăng Hà lộc là một cây xăng lớn ở TP.Vũng Tàu nên khi xảy ra sự việc rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung đến xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Hiện việc khám xét vẫn đang diễn ra, cây xăng phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác khám xét, điều tra.

Lối ra vào cảng và cây xăng được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Nha Mẫn

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, TP.HCM... và bắt quả tang nhiều người trong đường dây trên đang mua bán số lượng xăng giả lớn tại phao số 0 trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng và nhiều loại tài liệu khác.

Mở rộng điều tra chuyên án trên, công an tiếp tục phát hiện nhiều cây xăng lậu, xăng giả trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,… và nay là Bà Rịa - Vũng Tàu.