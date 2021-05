Ông trùm xăng giả Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155 tỷ đồng?

Theo kết luận điều tra bổ sung, công an xác định Trịnh Sướng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 192 triệu lít xăng giả (đã bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, nhiều hơn kết luận cũ hơn 55 triệu lít), tương đương giá trị xăng thật hơn 3.570 tỷ đồng . Khối lượng dầu DO giả mà Trịnh Sướng pha chế hơn 15 triệu lít, tương đương giá trị dầu DO thật hơn 264 tỷ đồng .



Công an xác định mỗi lít xăng giả sau khi pha chế bán ra thị trường, Trịnh Sướng hưởng lợi 800 đồng; mỗi lít dầu giả hưởng lợi 300 đồng. Qua đó, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng , nhiều hơn kết luận cũ 53,8 tỷ đồng .

Trịnh Sướng (đầu bạc) và đồng phạm được đưa đến tòa ngày 20/4. Ảnh: T.N.

Trước đó, ngày 20/4, trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm khối lượng xăng dầu giả và số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng và các bị cáo khác.

Theo cáo trạng, Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng trong quá trình kinh doanh xăng dầu, biết được cách sản xuất xăng giả bằng cách pha trộn các dung môi Naphtha, Solmix, Orgasol, BMSol White, BMSol Petro với xăng thật (A95) cùng hóa chất xăng RON Toluene, MTBE, Xylene, Ethanol với tỷ lệ nhất định.

Sau đó, Trịnh Sướng dùng hợp chất tạo màu công nghiệp Azo để tạo màu giống xăng thật A95, A92, E5 RON 92.