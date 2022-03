Bà Rịa - Vũng Tàu: Mạnh tay đầu tư nuôi tôm công nghệ cao trong nhà màng, nông dân lãi tiền tỷ/vụ

Ông Nguyễn Kim Chuyên - Giám đốc HTX Quyết Thắng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện HTX có 2ha nuôi tôm siêu thâm canh bằng hệ thống lọc nước tuần hoàn khép kín trong nhà màng (gọi tắt là RAS). Đây là mô hình nuôi tôm đầu tiên áp dụng công nghệ này trên địa bàn tỉnh.



Nuôi tôm công nghệ cao giảm rủi ro, tăng năng suất

Hiện, HTX Nông nghiệp Quyết Thắng có 100ha nuôi tôm. Năm 2019, HTX đầu tư 5 tỷ đồng chuyển đổi sang nuôi tôm theo mô hình RAS. Với công nghệ này, nước được đưa vào các ao xả, xử lý hóa chất, qua hệ thống lắng để loại bỏ chất hữu cơ lơ lửng và kim loại nặng.

Sau đó, nước được xử lý diệt khuẩn hoàn toàn trước khi cấp vào ao nuôi. Nguồn nước thải ra từ các ao nuôi được tuần hoàn qua hệ thống ao lắng, hồ lọc.

Khu nuôi tôm công nghệ cao của ông Bùi Thế Vương (xã An Ngãi, Long Điền, BRVT). Ảnh: Trần Đáng

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, mô hình ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả thiết thực, sản xuất ổn định, đầu ra và giá cả cũng được bảo đảm…". Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh BRVT

Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, HTX đã tăng từ 1 vụ tôm/năm trong ao đất lên 3 vụ/năm, năng suất đạt 50 - 60 tấn/vụ/2ha, với doanh thu bình quân mỗi năm khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Theo ông Chuyên, nhờ ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm, HTX dễ dàng kiểm soát được môi trường nuôi. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong nuôi tôm, góp phần đem lại siêu lợi nhuận cho HTX.

Cùng quan điểm với ông Chuyên, ông Bùi Thế Vương (xã An Ngãi, huyện Long Điền) - một nông dân nuôi tôm công nghệ cao, cũng cho rằng nuôi tôm công nghiệp kiểm soát được các đầu vào, rất an toàn khi nuôi. Năng suất cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống, lợi nhuận tốt.

Năm 2019, ông Vương thuê 7ha đất để đầu tư nuôi tôm sú, tôm thẻ theo hướng công nghệ cao. Trong đó, 1,5ha ao nuôi chính, diện tích còn lại là ao lắng, lọc và xử lý nước thải. Hiện ông Vương có 2 loại ao nuôi chính. Loại thứ nhất là ao nuôi vuông với tổng diện tích 1ha. Toàn bộ nền ao vuông này đều được lót bạt, sau đó cho nước đã được lắng lọc, xử lý vào.

Loại thứ hai là ao nuôi tròn với diện tích hơn 8.000m2. Loại ao nuôi tròn này được thiết kế khung thép lót bạt.

Để xử lý tốt nguồn nước và bảo đảm vệ sinh môi trường ao nuôi, ông Vương đầu tư máy sục oxy, quạt gió, máy điều khiển cho tôm ăn tự động, hệ thống máy móc hiện đại đo nồng độ pH trong ao nuôi… và hệ thống mái che bằng lưới đen để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống ao nuôi tôm.

Ông Vương cho biết, nếu như nuôi tôm thông thường chỉ được 1-2 vụ/năm, nuôi tôm công nghệ cao có thể đạt tối đa 3-5 vụ/năm, tỷ lệ hao hụt tôm cũng giảm xuống 15-20%, sản lượng đạt 60 tấn/vụ. Sau khi trừ chi phí ông lời trung bình 1,3 tỷ đồng/ha/vụ.

Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi tôm, nuôi tôm theo hướng công nghệ cao có tỷ lệ thành công lên đến 90%, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nuôi tôm truyền thống. Mỗi năm nuôi được từ 3-5 vụ, sau khi trừ chi phí người nuôi lãi từ 1-1,4 tỷ đồng/ha/vụ.

Hướng đi tất yếu

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh BRVT, trên địa bàn hiện có 18 cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 352ha. Hình thức nuôi chủ yếu là trong ao đất lót bạt, hoặc các hồ tròn khung thép có lót bạt trong nhà màng.

Công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh với mật độ nuôi 250-500 con/m2. Các cơ sở thường nuôi theo hình thức gối đầu, vì vậy có thể nuôi được từ 3-5 vụ/năm.

Với phương pháp nuôi tôm công nghệ cao, môi trường nước được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước tuần hoàn và khép kín, quá trình nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết nên có thể thả giống quanh năm và không bị lệ thuộc khung lịch mùa vụ.

Đặc biệt, nuôi tôm công nghệ cao có khả năng kiểm soát dịch bệnh và môi trường rất tốt nên các cơ sở nuôi tôm đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Hữu Thi - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản BRVT) cho biết, việc áp dụng các mô hình nuôi tôm theo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục truyên truyền, tập huấn cho bà con nông dân nuôi tôm công nghệ cao.

Đây là hướng đi tất yếu về nuôi tôm nên bà con chuyển đổi dần từ nuôi truyền thống sang nuôi tôm công nghệ cao.