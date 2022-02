Nuôi tôm công nghệ cao ở Bình Định vì sao năng suất tăng lên gấp đôi mà chi phí lại giảm xuống?

Công nghệ Semi - Biofloc được hiểu là làm sạch, ổn định môi trường nước bằng vi tảo. Khối Biofloc là vi khuẩn dị dưỡng, tảo, mùn giúp làm sạch nước, cung cấp nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho vật nuôi; đồng thời ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm môi trường nước, từ đó hạn chế việc tôm bị chết do dịch bệnh.

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc của ông Nguyễn Tất Tùng. Ảnh: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định.

Để áp dụng công nghệ Semi - Biofloc, người nuôi tôm phải chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gồm: Hệ thống ao nước có phủ bạt, mái che, hệ thống xử lý nước, hệ thống quạt sấy và áp dụng quy trình nuôi tôm 2 giai đoạn: Nuôi tôm giống sau khi ương 25 - 30 ngày đạt kích cỡ từ 600 - 800 con/kg thì tiến hành chuyển sang ao nuôi. Mật độ thả nuôi là 180 - 200 con/m2. Quá trình nuôi, người nuôi áp dụng ủ mật rỉ đường tạo độ kết dính thức ăn; nuôi cấy floc cung cấp cho hồ nuôi.

Từ nghiên cứu quy trình, kỹ thuật công nghệ Semi - Biofloc, năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai trình diễn một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm thâm canh - bán thâm canh ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc. Kết quả thực hiện các mô hình mang lại hiệu quả về kinh tế, cải thiện môi trường, an sinh xã hội.

Ông Trần Quang Nhựt, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm thâm canh - bán thâm canh ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc theo hướng phát triển bền vững tại Bình Định”, chia sẻ: Công nghệ Semi - Biofloc mang lại hiệu quả lớn cho người nuôi tôm. Về năng suất, áp dụng công nghệ Semi - Biofloc giúp tăng năng suất gấp đôi so với nuôi thông thường (sản lượng tăng do mật độ thả nuôi có thể đạt từ 180 - 200 con/m2, trong khi nuôi thông thường mật độ nuôi từ 100 - 150 con/m2, nuôi quảng canh thì còn thấp hơn, chỉ từ 50 - 60 con/m2)...

Nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc giúp chi phí đầu vào giảm từ 10 - 15% so với nuôi thông thường (do giảm được chi phí thuốc kháng sinh phòng bệnh, chi phí thức ăn hao hụt); hạn chế được sử dụng lượng nước ngầm so với nuôi thông thường nhờ ổn định môi trường nước bằng vi tảo... Công nghệ Semi - Biofloc tương đối dễ tiếp nhận và làm chủ, đặc biệt ở giai đoạn đầu người nuôi nên nắm thật chắc quy trình xử lý ao nuôi; theo dõi lượng nước, thực hiện tốt kỹ thuật ủ mật rỉ đường và nuôi cấy khối floc.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với 3 địa phương gồm huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, TX Hoài Nhơn xây dựng 3 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc với quy mô 1.500 m2.

Hiện Trung tâm cùng với các địa phương lên kế hoạch lựa chọn các hộ nuôi đáp ứng đủ yêu cầu; xây dựng phương án; dự kiến triển khai mô hình trong tháng 3.2022. Việc triển khai thí điểm các mô hình nhằm đưa công nghệ này đến với rộng rãi người nuôi tôm; các hộ dân có thể tham quan học hỏi kỹ thuật từ các mô hình trình diễn, từng bước giúp người nuôi tôm áp dụng công nghệ này.

Theo ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Mỹ, hiện Trung tâm đã phối hợp với xã Mỹ Thành lựa chọn, đánh giá lại tiêu chí của hộ tham gia mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc.

Mỹ Thành có khoảng 300 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, việc thí điểm mô hình này đưa tới cơ hội để người nuôi tôm trên địa bàn xã có thể áp dụng và chuyển đổi nghề nuôi tôm. Dự kiến, đầu tháng 3 này, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định xuống kiểm tra lại mô hình lần cuối trước khi lựa chọn triển khai.

Ông Nguyễn Tất Tùng, người đã ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc vào nuôi tôm ở xã Cát Minh (huyện Phù Cát) tâm đắc: Vụ tôm năm nay, tôi tiếp tục duy trì và ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc với quy mô 19 ha/8 ao nuôi. Với công nghệ này, nghề nuôi tôm của tôi đã tiến một bước rất dài. Theo tôi, vấn đề mấu chốt trong áp dụng mô hình này là phải tuân thủ về kỹ thuật giữ và kiểm soát được nhiệt độ, chất lượng nước trong hồ nuôi.

Với cơ chế phân hủy chất dinh dưỡng nhờ các vi khuẩn có lợi, vừa tạo được nguồn dinh dưỡng cho tôm, vừa tiết kiệm tiền chi phí thức ăn. Vấn đề môi trường trong ao nuôi được kiểm soát tốt, hiệu quả kinh tế nhờ đó tăng lên.

Theo ông Nhựt, trong cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tập trung phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường; xây dựng vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao Semi - Biofloc.

Dựa trên Đề án này, Trung tâm với vai trò là đơn vị hỗ trợ trong chuyển giao KHKT và công nghệ tích cực xây dựng các mô hình, tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại và tập huấn cho người nuôi tôm trong việc ứng dụng công nghệ Semi - Biofloc để nâng cao hiệu quả, từng bước hình thành vùng nuôi tôm đảm bảo an toàn sinh học.