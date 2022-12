Bà Tống Thu Ngân lần đầu lên tiếng về danh xưng nhà thơ thế giới: "Tôi được lựa chọn và phân công"

Tôi không háo danh

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với danh xưng "nhà thơ thế giới" trong một sự kiện, bà Tống Thu Ngân mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân, với lý do "muốn mọi người hiểu đúng về mình.

Mở đầu bài viết, bà Tống Thu Ngân cho biết: "Tôi không còn trẻ, và không còn nhiều thời gian để bon chen danh lợi và những thứ không thuộc về mình. Tôi rất hiểu mọi thứ ở cuộc đời này chỉ là phù du, thoáng chốc, nhưng trên cuộc đời này có những sứ mệnh đặt lên đôi vai mình một cách ngẫu nhiên, các bạn có thể cho tôi là con người như thế nào tùy các bạn".

Bà Tống Thu Ngân tại sự kiện "Gala chung kết Du lịch & tài năng kỷ lục châu Á - Doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt - Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam". (Ảnh: FBNV)

Bà Ngân cũng khẳng định mình được lựa chọn và phân công chứ không hề háo danh: "Tôi cần nói với các bạn rằng, những cái mà các bạn cho là tôi háo danh rồi ai đó phong tặng tôi, hay tôi tự đặt ra cho mình, điều đó hoàn toàn sai. Đó là những chức danh mà tôi đang nắm giữ trong Liên minh các nhà thơ thế giới mà lâu nay tôi hoạt động trên phạm vi nhiều nước.

Tôi không tự đặt ra cho mình, mà đó là sự chọn lựa và phân công của Liên minh các nhà thơ thế giới (U.M.P.). Tôi là người 2 quốc tịch, nhưng tôi luôn luôn cho thế giới biết tôi là người Việt Nam. Tôi muốn bạn bè các nước biết đến một người phụ nữ Việt Nam bình thường đang cùng họ hòa nhập với dòng chảy của thơ ca thế giới, cùng các bạn thơ các nước góp phần vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái, thịnh vượng chung".

Cũng theo bà Ngân, "chữ "nhà thơ thế giới" là để chỉ phạm vi rộng, hoạt động thơ văn của bà trên thế giới, không nên hiểu lầm là danh xưng hay danh hiệu.

Bài viết của bà Tống Thu Ngân trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Bà Tống Thu Ngân khẳng định thơ của mình được nhiều người nước ngoài yêu thích bởi sự giản dị, bình thường: "Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng thơ tôi viết rất bình thường, nhưng dễ đi vào lòng nhiều người, nhất là người nước ngoài, vì đó là những cảm xúc chân thành từ trái tim mình, người nước ngoài họ không thích cầu kỳ, hình thức, họ rất thích tự nhiên, đơn giản, chân phương ngay cả trong thơ văn... Đó là lý do tại sao tôi dễ hòa nhập với nền thơ ca các nước, tôi giúp họ hiểu tôi, đất nước tôi, và tôi cũng hiểu họ và đất nước của họ, và từ đó có tiếng nói chung".

Cuối bài viết, bà bày tỏ sự đau lòng khi bị hiểu lầm, nhưng cũng cho biết sẵn sàng lãng quên tất cả những điều mà mọi người đã đối xử với mình trong những ngày qua.

"Liên minh các nhà thơ thế giới" có phải tổ chức chính thống?

Tại sự kiện "Gala chung kết Du lịch & tài năng kỷ lục châu Á - Doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt - Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam" diễn ra vào ngày 22/12, bà Tống Thu Ngân được vinh danh với hàng loạt danh hiệu như: Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022; Đại sứ trọn đời, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch Liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới; Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trên thế giới và Việt Nam… Trong chia sẻ trên trang cá nhân, bà Tống Thu Ngân khẳng định, những danh hiệu này đều được phân công bởi Liên minh các nhà thơ thế giới (U.M.P).

Bài viết kêu gọi bình chọn cho bà Tống Thu Ngân vào hội đồng cá nhà thơ thế giới. (Ảnh: FB Silvano Bortolazzi).

PV Dân Việt đã tìm hiểu tổ chức "World Union of Poets" (Liên minh các nhà thơ thế giới), có địa chỉ website https://worldunionofpoets.it/. Đây là một trang web được trình bày một cách hết sức sơ sài, với đoạn giới thiệu: "Liên minh các nhà thơ thế giới - Phong trào văn học thế giới vì hòa bình và văn hóa trên trái đất, do Hiệp sĩ Silvano Bortolazzi sáng lập". Trên website này hoàn toàn không đưa ra những hoạt động của tổ chức, chỉ có đoạn đoạn thông báo bổ nhiệm chức danh Chủ tịch phụ trách 5 châu lục, gồm: châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương với nhiệm kỳ 1 năm, từ ngày 14/10/2022 - 31/12/2023. Theo đó, bà Tống Thu Ngân giữ chức Chủ tịch khu vực châu Á.

Điều đáng nói, đường link được chính bà Tống Thu Ngân chia sẻ nhằm chức minh chức vụ của mình cũng cho thấy Liên minh các nhà thơ thế giới là một tổ chức tự phát và không có mấy người biết tới. Tổ chức này hầu như không có hoạt động gì ngoài việc kêu gọi vote (bầu chọn) bằng cách ấn nút like để các thành viên đảm nhiệm chức vụ trong tổ chức. Tại bài viết về bà Tống Thu Ngân, fanpge của tổ chức này viết: "Bầu cử cho hội đồng của Liên minh các nhà thơ thế giới, hình thức hợp lệ là ấn nút like (Các biểu tượng khác không hợp lệ). Chia sẻ này nhận được 47 lượt like và 4 lượt chia sẻ.

Trong khi đó, người sáng lập của tổ chức Liên minh các nhà thơ thế giới - ông Silvano Bortolazzi cũng là một nhân vật vô danh. Kết quả tìm kiếm về ông trên Google là một vài dòng tin và hình ảnh sơ sài trên trang mạng xã hội, với tư cách Hiệp sĩ trong lĩnh vực Thơ".

Trước đó, PV Dân Việt cũng đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thúy Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hằng Holy Group, Trưởng ban tổ chức của chương trình "Du lịch và tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội Doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt - Lãnh đạo tiêu biểu Việt Nam". Bà cho biết các chức danh do bà Tống Thu Ngân gửi tới ban tổ chức: "Là đại diện ban tổ chức chúng tôi có nguyên tắc, kỷ luật, đủ thông minh để hiểu mình đang làm gì. Tôi làm gì có đủ chức năng, thẩm quyền để phong bà Tống Thu Ngân là nhà thơ thế giới cùng với một loạt chức danh.

Đó là những dòng thông tin mà bà Ngân gửi cho ban tổ chức kèm giấy tờ xác nhận bằng cấp của bà, sau đó chúng tôi trình chiếu trên background (phông nền). Danh hiệu duy nhất BTC tôn vinh bà Ngân trong tối Gala hôm đó là đại sứ "Tâm tầm tài trí đức". Bà tham gia trong chương trình xác lập kỷ lục vào buổi sáng 22/12 tại đền Cửa Ông, có tặng 100 áo đồng phục cho việc xếp hình lá cờ đỏ sao vàng".

Hiện sự việc vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều. Trong khi không ít ý kiến cho rằng bà Ngân không thể nhập nhèm danh xưng "nhà thơ thế giới" với việc nhà thơ hoạt động tại nhiều nước trên thế giới, cũng như một loạt danh hiệu không có ý nghĩa thực tế, nhiều người lại cho rằng đây là "cuộc chơi" của một người nghiệp dư, không đáng trách. Trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức sự kiện vinh danh - những người biết rõ nhưng vẫn sẵn sàng góp phần "thổi phồng" danh hiệu.