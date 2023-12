HĐND quận Hà Đông (TP.Hà Nội) đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. HĐND quận Hà Đông đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND quận bầu và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND quận. Theo đó, bà Trần Thị Lương An - Trưởng phòng Tài chính quận Hà Đông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND quận Hà Đông đã đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2023…

Cụ thể, năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quận Hà Đông tiếp tục tăng trưởng ổn định. Toàn quận có 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất 11 tháng năm 2023 ước đạt 34.550 tỷ 889 triệu đồng (giá so sánh 2010); tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90,35% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước cả năm 2023 đạt 38.242 tỷ 382 triệu đồng, vượt 0,01% so với kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 11,55%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 11 tháng là 3.874 tỷ 112 triệu đồng, đạt 73,5% so với dự toán giao, bằng 85,8% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị bước đầu đem lại những kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các hoạt động văn hóa và giáo dục được duy trì; công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng đầu năm mới đạt 3.874 tỷ 112 triệu đồng, bằng 73,5% so với dự toán giao, 85,8% so với cùng kỳ năm trước.

HĐND quận Hà Đông tổ chức kỳ họp thứ XIII. Ảnh: Bích Hời.

Việc thu ngân sách đạt thấp ảnh hưởng đến công tác điều hành chi ngân sách, đặc biệt là dự toán chi cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai mặc dù đã được quan tâm, tăng cường quản lý, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra chỉ ra.

Công tác quản lý tại một số tòa, cụm tòa chung cư còn chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn tình trạng đơn thư khiếu kiện, một số chung cư chưa có ban quản trị, công tác bàn giao kinh phí bảo trì 2% còn chưa dứt điểm. Việc quy hoạch và cải tạo chung cư cũ còn chậm tiến độ...

Năm 2024, quận Hà Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Song song với đó, quận Hà Đông tiếp tục đưa ra các giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.