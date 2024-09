BAC A BANK: 30 năm vươn tầm, khẳng định vị thế hàng đầu

Ngày 17/9, tại TP Vinh, Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1994-2024).



Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK). Ảnh: N.T

Ngày 17/9/1994, Ngân hàng TMCP Bắc Á ra đời - là ngân hàng thương mại cổ phần duy nhất được thành lập ở miền Trung Việt Nam với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Với tư duy thượng tôn pháp luật, luôn hài hòa lợi ích doanh nghiệp, khách hàng và đối tác, cộng đồng. Một trong những Tổng Giám đốc ngân hàng trẻ nhất thời điểm đó, bà Thái Hương với sự sáng suốt và tư duy vượt trội đã đưa Ngân hàng TMCP Bắc Á trải qua nhiều biến động lớn của thời cuộc như giai đoạn mở cửa hội nhập đầu những năm 1990, khủng hoảng tài chính châu Á 2008 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2011…

Bà Thái Hương và Bắc Á gắn với đề xuất Biểu lãi suất tiết kiệm linh hoạt để tối ưu quyền lợi của người gửi tiền dù trong trường hợp phải rút gốc trước hạn. Hay thẩm định dự án cấp tín dụng căn cứ trên cả tài sản thế chấp và phương án vay vốn, năng lực của người đứng đầu; cũng như cân nhắc giãn nợ cho khách hàng gặp khó khăn đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cán bộ tín dụng.

Bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, BAC A BANK phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.T

Đây là những quyết định chuyên môn được cân nhắc thận trọng, phù hợp trong bối cảnh khách hàng đại đa số là nông dân và tiểu thương đang tìm hướng chuyển mình theo kinh tế thị trường. Từng bước tạo dựng niềm tin nơi các thế hệ khách hàng đầu tiên.

Năm 2009, BAC A BANK trở thành nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH với dự án mang tính cách mạng. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tại Nghệ An. Tập đoàn TH đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch, thay đổi bản chất ngành sữa.

Ông Bùi Thanh An - PCT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của BAC A BANK và tập đoàn TH trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

TH dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK đã vươn mình ra quốc tế với Dự án chăn nuôi bò sữa tại Nga; Dự án nông trại trồng ngô, bông tại Úc. Đến nay, dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng con đường mang lại những món quà quý giá bảo vệ sức khỏe, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Bên cạnh đó, các dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục như dự án Hệ thống trường TH School; dự án Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao (TH Medical);.. được triển khai với lộ trình bài bản hướng tới xây dựng một cuộc sống hạnh phúc đích thực cho người Việt.

Bà Thái Hương đại diện Ngân hàng BAC A BANK trao 50 căn nhà tình nghĩa tới đồng bào vùng lũ bị thiệt hại do bão Yagi. Ảnh: N.T

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, với những nỗ lực không ngừng, BAC A BANK đã đạt được những thành tựu nổi bật, trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Tính đến tháng 6/2024, BAC A BANK có tổng tài sản là 154.482 tỷ đồng; Vốn điều lệ là 8.959 tỷ đồng với mạng lưới lên tới 175 điểm giao dịch tại 42 tỉnh thành trong cả nước. Các sản phẩm tài chính - ngân hàng của BAC A BANK rất đa dạng, được bổ sung nhiều tiện ích mới cùng các chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên, đã đáp ứng căn bản mọi nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau.

Cũng trong Lễ kỷ niệm, BAC A BANK chính thức phát động Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão Yagi, kêu gọi toàn hệ thống chung tay giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: N.T

BAC A BANK cũng là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 với tổng ngân sách lên tới hơn 100 tỷ đồng. Hoạt động thiện nguyện của BAC A BANK trở nên bài bản hơn khi đồng hành với Quỹ Vì Tầm vóc Việt để mang tới những chiến dịch thể hiện trách nhiệm xã hội tầm chiến lược quốc gia như: Dinh dưỡng học đường; Trường học hạnh phúc;…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp của BAC A BANK cùng tập đoàn TH trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. "BAC A BANK cùng Tập đoàn TH đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao, cùng các quy trình sản xuất tuần hoàn từ rất sớm. Đây là định hướng Lãnh đạo tỉnh Nghệ An hết sức ủng hộ cũng như tin tưởng. Đồng thời góp phần mang lại điểm đột phá cho nền kinh tế tại tỉnh nhà", ông Bùi Thanh An cho biết.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An và bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đến đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á, BAC A BANK tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cùng ghi nhận những đóng góp của BAC A BANK trong lĩnh vực ngân hàng: "Với chiến lược và bề dày hoạt động của mình, BAC A BANK luôn hướng hoạt động tín dụng của mình vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn với tỷ lệ cho vay trong lĩnh vực này luôn đạt trên 40%. Từ đó, góp phần thay đổi giá trị của sản phẩm nông nghiệp, đem lại nhiều lợi ích hơn cho người nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành".

Ông Bùi Thanh An - PCT UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc của BAC A BANK. Ảnh: N.T

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhấn mạnh: "Thước đo thành công của BAC A BANK không chỉ nằm trong những con số, mà thể hiện qua tư vấn đầu tư và cấp tín dụng, đã tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, giàu có và văn minh".

Thời gian tới BAC A BANK sẽ vẫn kiên định với định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng đa năng, hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Lấy khách hàng làm trọng, BAC A BANK sẽ tập trung nguồn lực, cải tiến không ngừng để chuyển đổi số, hiện đại hóa nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm, tiện ích cho Khách hàng.

Cũng trong Lễ kỷ niệm, BAC A BANK chính thức phát động Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão Yagi, kêu gọi toàn hệ thống chung tay giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều cá nhân của Ngân Hàng BAC A BANK cũng vinh dự đón nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.T

Tại sự kiện, BAC A BANK - thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt, đã trao tặng 50 căn nhà cho đồng bào vùng lũ bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi giúp người dân sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh. Trao tặng hai điểm trường gồm: TH &THCS xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và điểm trường Nà Lẹng PTDTBT TH Hưng Đạo, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Ngân hàng TMCP Bắc Á, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen và cờ thi đua cho ngân đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng thời, nhiều cá nhân, tập thể của Ngân hàng TMCP Bắc Á cũng vinh dự nhận Bằng khen của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.