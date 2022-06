Rùng mình tại các dự án xây dựng công trình y tế nhiều không



Trong 3 năm gần đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã đầu tư 13 công trình y tế với tổng mức đầu tư khoảng 190 nghìn tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và Quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp của các đơn vị y tế.

Tuy nhiên, có 3 công trình y tế đang được xây dựng để xảy ra dấu hiệu mất an toàn lao động trên công trường.

3 công trình y tế đó là Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang.

Bảng thông tin dự án Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang được đầu tư với quy mô lớn, do Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn thi công, nhưng khi triển khai dự án đang tiềm ẩn nhiều lo ngại về an toàn lao động, cũng như chất lượng công trình

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu có tổng mức đầu tư 149,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh. Dự án được xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu tại xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023.

PV Dân Việt đã có mặt tại công trường xây dựng Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang. Theo đó, bệnh viện sẽ được xây dựng một khối nhà trung tâm (8 tầng và 1 tum với tổng diện tích sàn khoảng 8.450m2); nhà trạm khí y tế; nhà cầu, sân, đường nội bộ; bể nước ngầm, nhà trạm bơm; bể chứa nước thải sinh hoạt bệnh nhân xạ trị; trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác. Đơn vị trúng thầu dự án là liên danh Công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn (Công ty Lam Sơn) thực hiện.

Tại thời điểm có mặt phóng viên quan sát thấy hầu hết các công nhân đều không có bảo hộ an toàn lao động. Tại khu vực thi công tầng 9, các công nhân không dây bảo hiểm, không đồ bảo hộ kéo sắt thép từ cẩu trục lớn, chênh vênh trên không rất nguy hiểm.

Toàn bộ công trình không có lưới bao che, cả dự án lớn mặc sức xả bụi vào không khí, khiến các công trình xung quanh đều phủ một lớp bụi dày đặc.

Đáng quan ngại hơn, tại thời điểm PV quan sát cả công trình chỉ có một kỹ sư xây dựng trực, không có Chỉ huy trưởng công trình, giám sát công trình thì theo lời công nhân ở đây cho biết, hôm có mặt, hôm không, có khi cả tuần không có người xuống.

Dự án có quy mô lớn, nhưng công nhân đa số là lao động chưa qua đào tạo, không được trang bị bảo hộ lao động, không được đóng bảo hiểm và công trình cũng quên luôn việc che chắn lưới an toàn và bảo vệ môi trường

Trả lời phóng viên, một người lao động đã làm tại Công ty Lam Sơn 4 năm cho biết không được đóng bảo hiểm vì đã trên 40 tuổi. Công nhân ở đây chỉ có số ít là của Công ty Lam Sơn, còn lại là lao động tự do do các cai thầu phụ mang đến.

"Họ không có bảo hiểm, hợp đồng lao động hay thiết bị an toàn gì. Làm mãi thành quen, nên không sợ. Trước đây tôi cũng đã từng làm trên cao như vậy", chị chỉ tay lên 3 công nhân đang kéo sắt thép từ cầu vào sàn trên tầng 9.

Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn được biết đến là một trong các đại gia của tỉnh Bắc Giang. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi. Gần đây, ông Sơn đã "lấn sân" sang lĩnh vực bất động sản, với dự án khu đô thị mới Đình Trám Sen Hồ (thuộc thị trấn Nếnh, Việt Yên). Sau nhiều năm khởi công, dự án vẫn chưa thể giải phóng xong mặt bằng, do chưa thỏa thuận đền bù thỏa đáng cho người dân.



Tại công trình Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên phóng viên cũng ghi nhận những những "cái không" như: Không có chỉ huy trưởng; không có giám sát công trường; công nhân không có bảo hộ lao động; không được đóng bảo hiểm; không có lưới chắn bảo vệ, hạn chế bụi ra môi trường…

Tương tự, tại Công trình Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, trả lời phóng viên ông Trần Văn Quỳnh – Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ của Công ty Hà Đô 23 (Công ty con của Tập đoàn Hà Đô) đơn vị thi công cho biết: "Theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, Công ty Hà Đô 23 dự kiến thời gian bàn giao công trình cho UBND tỉnh Bắc Giang vào tháng 6/2023, nhưng do nhu cầu thực tế nên Công ty đang đẩy nhanh tiến độ, cố gắng bàn giao trước Tết âm lịch".

Dự án Trung tâm Y tế huyện Việt Yên - Do công ty Hà Đô 23 thi công, với những công nhân không được đào tạo, không bảo hộ an toàn lao động vô tư "đu mình" trên không trung như làm xiếc vậy

Ban đầu trao đổi với phóng viên, ông Quỳnh khẳng định, công ty tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động tại công trường. Tuy nhiên, sau khi xem các hình ảnh, video phóng viên cung cấp về hiện trường mất an toàn lao động, không đảm bảo môi trường tại công trình, ông Quỳnh phân trần: "Công ty Hà Đô 23 cũng rất cố gắng kiểm soát công nhân ra vào công trường để tăng mức độ an toàn lao động. Nhưng một số công nhân qua khỏi khu vực kiểm tra lại tự ý bỏ đồ bảo hộ ra, do họ làm trên cao nên cũng chưa kiểm soát hết được".

Thừa nhận thực trạng Công ty Hà Đô 23 phải lấy lao động thuê tại chỗ từ các cai thầu theo dạng thời vụ, ông Quỳnh nêu quan điểm: "Việc có kí Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm cho các công nhân hay không thì đó là việc của các cai thầu, chúng tôi không quan tâm việc đó".

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Trần Thanh Tùng – Tổng giám đốc công ty Cổ phần Hà Đô 23 gay gắt nói: "Việc người lao động không tuân thủ kỷ luật lao động, chúng tôi sẽ kỷ luật người lao động, còn việc không ký hợp đồng lao động với người lao, chúng tôi chỉ ký với ông tổ trưởng, vì lao động thời vụ".

Điệp khúc bận họp của Lãnh đạo Ban QLDA



Trước thực trạng mất an toàn lao động, về chất lượng thi công công trình, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Đô – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng CTDD và công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng, dù đã gọi điện thoại, nhắn tin nhiều lần, nhưng ông Đô không nghe máy và cũng không trả lời phóng viên.

PV đã đến Ban QLDA đặt lịch, nhưng ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Hành chính vẫn không thể lên lịch làm việc cho phóng viên với lý do Giám đốc bận họp liên tục.

"Sau 9 ngày đặt lịch, cuối cùng ông Nguyễn Văn Đô – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng CTDD và công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng đã thu xếp cho phóng viên một buối làm việc vào ngày 9/6. Tuy nhiên, tại buổi làm việc này ông Đô không cho phóng viên ghi hình và không cung cấp bất cứ một tài liệu nào liên quan đến các dự án trên, mà tiếp tục hẹn lùi lại một tuần sau mới cung cấp hồ sơ".



Phóng viên đã liên lạc với ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách mảng xây dựng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Mai Sơn đã tổ chức trực tiếp đi kiểm tra các công trình dự án mà phóng viên thông tin.

Khi Đoàn kiểm tra rời đi, các công nhân đã mặc áo bảo hộ mới tinh, tổ chức quây lưới bao che công trình và kiểm soát người ra vào chặt chẽ.



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.