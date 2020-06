Bắc Giang: Ruộng trồng rau luân canh, gối vụ, mùa nào thức nấy, thu tiền đều tay

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội ND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã đồng hành, hỗ trợ cho hàng nghìn hội viên xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trong đó có mô hình trồng rau an toàn, luân canh, gối vụ của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền.

Năm 2019, Hội ND các cấp trong huyện Việt Yên đã vận động trên 12.000 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi. Kết quả bình xét có 11.456 hộ đạt tiêu chuẩn, trong đó có hơn 9.000 mô hình cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm trở lên.

Ông Thân Đăng Phương, Phó Chủ tịch Hội ND huyện Việt Yên cho biết: Phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Theo đó, căn cứ thế mạnh của từng xã, Hội tích cực vận động hội viên dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và có tính cạnh tranh.

Trung bình mỗi năm, toàn huyện xây dựng 25 mô hình SXKD giỏi tiêu biểu để nông dân học tập. Sau mỗi mô hình thành công, huyện tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm để nhân rộng".

Tại mỗi địa phương có những cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Một số mô hình tiêu biểu như: Trồng hành tại xã Ninh Sơn; dưa hấu tại hai xã Minh Đức, Tự Lạn; lúa nếp cái hoa vàng ở xã Trung Sơn; trồng ớt, dưa lưới ở xã Việt Tiến; bưởi vàng ở xã Trung Sơn và thị trấn Bích Động…

Chị Nguyễn Thị Hiền, hộ trồng rau an toàn, luân canh, gối vụ, mùa nào thức nấy cho biết, trong quá trình thực hiện mô hình trồng rau an toàn, chị được Hội Nông dân đưa vào các buổi tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, phân bón trả chậm...Nhờ trồng rau an toàn theo kiểu luân canh, gối vụ, mùa nào thức nấy nên quanh năm chị Hiền có thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Hội ND xã Việt Tiến nói: Diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp để phát triển công nghiệp nên đơn vị hướng dẫn bà con tập trung vào loại cây hàng hóa, hình thành vùng chuyên canh như sản xuất hoa, rau củ quả trong nhà lưới cho năng suất, thu nhập cao. Hiện toàn xã có 95 nhà lưới, diện tích gần 200 nghìn m2.

Hội ND huyện cũng chú trọng công tác tạo vốn phát triển sản xuất. Ngoài hoạt động gây quỹ trực tiếp từ hội viên, hằng năm UBND huyện trích ngân sách 200 triệu đồng phân bổ cho Hội theo Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2019-2023".

Đến nay, Hội ND huyện vận động gây dựng được hơn 2,1 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được trích cho hội viên vay phát triển sản xuất. Riêng năm 2019, giải ngân cho 14 dự án, điển hình như: Hỗ trợ trồng bưởi vàng ở xã Hương Mai; trồng rau trong nhà màng ở xã Thượng Lan.

Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội ND tỉnh), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; mở các hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu ở trong và ngoài huyện.