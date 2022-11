Bắc Giang: Tìm kiếm một nữ sinh đi khỏi nhà nhiều ngày

Anh Trần Văn Sang, bố của cháu Ly cho biết: "Hơn 12 giờ trưa 22/10, vừa ăn cơm xong, Ly mượn xe mô tô Honda Sirius của chị gái và nói là đi đón bạn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đến nay, con tôi bặt vô âm tín, gia đình không thể liên lạc được".

Cháu Trần Thị Ly. Ảnh do gia đình cung cấp.

Ly hiện là học sinh cuối cấp của một trường THCS trên địa bàn xã Đông Lỗ. Một tuần trước khi Ly đi khỏi nhà, cháu quen biết và thường xuyên liên hệ với một nam giới qua mạng xã hội Facebook tên là Nguyễn Văn Hà (SN 2005) quê ở tỉnh Vĩnh Phúc.



Mãi không thấy con gái về, gia đình anh Sang đi tìm kiếm khắp nơi. Qua xác minh ban đầu, anh Sang thấy trưa 22/10, cháu Ly đã đi đón Hà và một người khác tại huyện Phú Bình. Ngay sau đó, cả ba mang bán xe cho một cửa hàng trên địa bàn rồi đi ô tô theo hướng TP Hà Nội.

Vợ chồng anh Sang, người làm thợ xây, người là công nhân. Để tìm con gái, anh chị bỏ công việc tìm con nhiều ngày nay.

Thiếu tá Hoàng Tùng, Trưởng Công an xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) cho biết, Công an xã đã nhận được tin báo của gia đình cháu Ly. Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm, phát thông báo trên mạng xã hội và gửi đến công an các địa phương ở TP Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng...

Hình ảnh cháu Ly và bạn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên mà gia đình nhận được từ người dân.

Người dân khi thấy cháu Ly ở đâu vui lòng liên hệ với anh Trần Văn Sang, bố của cháu, số điện thoại: 0934 351 113 hoặc Công an xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa), số điện thoại: 02403 606 998 hoặc công an địa phương gần nhất.