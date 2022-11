TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thanh niên tử vong với vết đâm trên cổ; bé gái 11 tuổi bị cha dượng dâm ô

Điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong với vết đâm trên cổ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị cùng các đội nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức.

Con hẻm 606 Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức), nơi xảy ra vụ nam thanh niên bị đâm ở cổ tử vong. Ảnh: T.Q

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, tối 6/11, Ph.M.Th. (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng T. (khoảng 30 tuổi) và nhóm bạn tổ chức nhậu tại dãy trọ ở hẻm 606 Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức).

Ngay sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau ra quán gần nhà trọ để nhậu. Tại đây, Th. và T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. T. sau đó bỏ về phòng trọ ngủ trước.

Lúc này, Th. rủ thêm một người khác về nói chuyện với T. và tiếp tục xảy ra cãi nhau. Bất ngờ, T. dùng dao đâm Th. ở vùng cổ gây thương tích nặng.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa Th. đến bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây án, T. đã bỏ trốn.

Công an TP.Thủ Đức sau đó có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời, tổ chức truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng.

Bé gái 11 tuổi bị cha dượng dâm ô

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mark (tên thường gọi là Lộc, 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Mark tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng nhận đơn của bà P.T.L (40 tuổi) tố cáo ông Lộc có hành vi dâm ô đối với con gái bà là cháu N.N.K.N (11 tuổi).

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, năm 2012, bà L cùng ông Lộc có tình cảm với nhau, sau đó quyết định sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Cùng sống với 2 người còn có cháu N.N.K.N.

Trong quá trình chung sống, lợi dụng những lúc bà L vắng nhà, ông Lộc thực hiện hành vi dâm ô với cháu N. Cháu N không dám nói với mẹ vì sợ sợ ông Lộc không chu cấp tiền cho hai mẹ con nữa. Tuy nhiên, sự việc sau đó bà L phát hiện, làm đơn tố cáo ông Lộc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Lộc thừa nhận hành vi của mình đối với cháu N.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an điều tra vụ thư ký TAND tử vong tại nhà riêng

Chiều 7/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một cán bộ TAND TP.Thủ Đức tử vong tại căn nhà ở phường Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức).

Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp Công an TP.HCM khẩn trương điều tra vụ vụ thư ký TAND TP.Thủ Đức tử vong tại nhà riêng. Ảnh minh họa

Trước đó, tối 6/11, người thân anh V. (32 tuổi, thư ký TAND TP.Thủ Đức) về đến nhà, thì thấy nước chảy tràn ra đường. Mọi người cúp cầu dao, lên lầu kiểm tra, phát hiện anh V. tử vong trong phòng, một số vật dụng xung quanh bị cháy sém.



Nhận tin báo, cảnh sát phối hợp với VKS và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cái chết của thư ký TAND TP.Thủ Đức là do bị điện giật.

Đại án xăng lậu: "Kiều nữ" Trần Ngọc Thanh được ông trùm buôn lậu cho 12 tỷ đồng là do tình nghĩa?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xử đại án xăng lậu với phần xét hỏi các bị cáo gồm Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và bị cáo Trần Ngọc Thanh (ngụ tỉnh Đồng Tháp, nhân tình của Tứ).

Bị cáo Trần Ngọc Thanh. Ảnh: Nha Mẫn

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ và trong thời gian chung sống với nhau, Thanh nhiều lần giúp Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu, mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỷ đồng, tổng cộng 12 tỷ đồng (số tiền này Thanh đã đồng ý nộp lại để khắc phục hậu quả cùng Tứ).

Cáo trạng cũng xác định, từ ngày 2/3/2020 – 23/1/2021, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã chuyển trả tiền buôn bán xăng nhập lậu cho Phan Thanh Hữu bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 92 lần với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Nha Mẫn

Trong đó, Trần Ngọc Thanh đã giúp sức cho Nguyễn Hữu Tứ thực hiện hành vi buôn lậu xăng bằng hình thức nhận tiền bán xăng nhập lậu từ Nguyễn Hữu Tứ, rồi thông qua tài khoản ngân hàng của Thanh để chuyển thanh toán tiền mua xăng cho Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh biết rõ việc Tứ mua bán xăng nhập lậu với Phan Thanh Hữu được nhập từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết). Do đó, Trần Ngọc Thanh phải chịu trách nhiệm cùng với Nguyễn Hữu Tứ đối với số lượng hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, có tổng trị giá là hơn 2.172 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 2/2021, Thanh được Tứ tặng, cho 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận của Tứ 12 tỷ đồng và số tiền này được Thanh mang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Sau đó trong quá trình điều tra, Thanh đã đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Nguyễn Hữu Tứ.

Trước toà, Nguyễn Hữu Tứ khai không quen biết với Phan Thanh Hữu. Tuy nhiên, do muốn làm ăn nên Hữu chủ động xin "anh em xã hội" số điện thoại của Tứ và liên hệ với nhau. Đầu năm 2020 Hữu gọi điện thoại cho Tứ nói có một số lượng xăng muốn bán nên hai bên gặp gỡ.

Luật sư tham gia tại phiên xét hỏi nhiều lần "động viên" các bị cáo phải bình tĩnh. Ảnh: Nha Mẫn

“Căn cứ theo giá thị trường và anh Hữu chiết khấu cho bị cáo 4.000 đồng/lít. Sau đó anh Hữu sẽ báo số lượng xăng để bị cáo chuẩn bị tàu tiếp nhận. Việc mua bán giữa hai bên bị cáo không ghi sổ sách và cũng không lưu lại”, bị cáo Tứ khai.

Cũng theo bị cáo Tứ, bản thân bị cáo chỉ cho Thanh 12 tỷ và bị cáo cũng thường xuyên mượn tiền Thanh để trả tiền hàng.

“Việc con trai của bị cáo Thanh có gần 40 tỷ trong tài khoản, bị cáo Thanh có trên 47 tỷ trong tài khoản bị cáo không biết. Vì Thanh ở nhà làm nội trợ nhưng cũng làm ăn và thường cho người khác vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng”, Nguyễn Hữu Tứ khai thêm.

Bị cáo Tứ cũng khẳng định là Thanh chỉ biết Tứ đi mua xăng của Hữu nhưng không biết xăng đó là xăng lậu. Số tiền Thanh chuyển khoản cho Hữu là do Tứ đi vắng chưa xoay xở tiền kịp nên mới mượn tiền Thanh nhờ chuyển khoản cho Hữu chứ không phải Tứ chuyển qua cho Thanh để Thanh chuyển cho Hữu.

Thanh cười khi nhắc đến mối quan hệ của bị cáo và Tứ. Ảnh: Nha Mẫn

“Thanh hay cho bị cáo mượn tiền nhưng không tính toán thiệt hơn nên bị cáo mới chuyển cho Thanh số tiền để bù đắp lại”, Tứ nói.

Trước toà, Thanh khai bản thân và bị cáo Tứ là “bạn hơi thân một chút xíu”, không phải sống như vợ chồng. Thanh không hưởng lợi ích từ việc làm ăn của Tứ. Còn tiền trong tài khoản của Thanh là do khi cha Thanh mất có cho tiền và từ đó Thanh làm ăn tiền "đẻ" ra tiền. Riêng tài khoản của con Thanh có gần 40 tỷ là do con của Thanh cũng làm ăn buôn bán xe tích góp mà có.

“Tứ nói em cho anh mượn tiền mà em không lấy lãi nên mỗi tháng anh cho em 2 tỷ đồng, bị cáo có nói lại với Tứ là anh làm ăn còn phải mượn em thì tiền đâu mà cho em, anh giữ đi mà lo công việc. Nhưng Tứ thấy bị cáo cho mượn tiền mà không tính toán thiệt hơn nên Tứ cho. Số tiền đó bị cáo cũng đồng ý nộp lại để Tứ khắc phục hậu quả”, bị cáo Thanh nói.

Trước cáo buộc bản thân Thanh đã cùng Tứ đi “quan hệ” để buôn xăng trót lọt hơn thì Thanh khai: “Khi Tứ bàn chuyện với họ thì Tứ kêu bị cáo ra ngoài xe, khi bị cáo quay lại thì việc nói chuyện bàn bạc đã xong nên bị cáo không biết việc Tứ buôn lậu xăng”.

Trước lời khai của Thanh, HĐXX đã cho công bố lại bút lục lời khai trước đó của bị cáo: “Tôi biết việc Tứ buôn lậu nhưng Tứ doạ nếu tôi khai ra sẽ chém chết con của tôi. Ngoài ra, tôi biết buôn lậu nhưng do tình cảm nam nữ nên tôi bỏ qua giúp sức cho Tứ”.

Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Thêm 1 người bị bắt

Theo nguồn tin của Dân Việt, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 1 kỹ sư. Người bị bắt là ông Ngô Quang Vinh (SN 1975), kỹ sư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, nguyên cán bộ Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nơi nhiều cán bộ, lãnh đạo dính án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản gửi Công an phường Bửu Long về việc thông báo bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Quang Vinh (SN 1975). Ngoài ra, công an cũng tiến hành khám xét nhà ông Vinh ở phường Bửu Long, TP.Biên Hoà.

Theo cơ quan điều tra, ông Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến sai phạm trong thời gian công tác tại Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai thời điểm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Bồ Ngọc Thu, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cùng ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cùng 14 người khác vì liên quan sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.