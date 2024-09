Bắc Hà (Lào Cai): 34 người chết và mất tích; còn 3 xã, 45 thôn đang bị cô lập

Mưa lũ, sạt lở đất ở Bắc Hà (Lào Cai) khiến 34 người chết và mất tích

Do chịu ảnh hưởng cơn bão số 3, từ ngày 7/9 đến ngày 11/9, trên địa bàn huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có mưa rất to. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, Hiện, nhiều nơi trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, một số xã và thôn bản vẫn đang bị cô lập, chưa tiếp cận được.

Cụ thể, có 10/19 xã, thị trấn đã thông tuyến tạm thời đường, ô tô đến trung tâm các xã; 6/19 xã (Hoàng Thu Phố, Tả Van Chư, Lùng phình, Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Nậm Đét) đã đi được xe máy đến trung tâm xã; còn lại 3 xã (Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái) đang bị cô lập do chưa được thông tuyến. Đặc biệt, còn 45 thôn bị cô lập do đường đi đến các thôn bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tính đến trưa 12/9, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đang có 3 xã, 45 thôn bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: CTV

Không những bị cô lập, 3 xã (Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái) hiện cũng đang mất điện; 2 xã (Nậm Khánh, Bản Liền) chưa khôi phục được hệ thống viễn thông nên rất khó liên lạc với người dân nơi đây.

Tính đến 11h ngày 12/9, mưa lũ, sạt lở đất ở Bắc Hà đã khiến 34 người chết và mất tích, trong đó: 15 người chết (Nậm Lúc 9, Hoàng Thu Phố 3; Tả Củ Tỷ 1, Bản Phố 1, Thải Giàng Phố 1); 19 người mất tích (Nậm Lúc 15, Cốc Lầu 3, Bản Liền 1).

Ngoài ra, mưa lũ, sạt lở đất còn gây thiệt hại trên 700ha lúa mùa, hoa màu, cây trồng hàng năm; cuốn trôi 86 con gia súc (trâu, ngựa, lợn, dê...). Ước tính, thiệt hại mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Hà trên 300 tỷ đồng.

Bắc Hà nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Hiện, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà đã và đang chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

3 xã, 45 thôn ở Bắc Hà đang bị cô lập do đường giao thông vào các xã, thôn bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá lớn, chưa thể thông tuyến. Ảnh: CTV

Theo đó, huyện Bắc Hà đã thực hiện hỗ trợ tổng số trên 400 triệu đồng cho các gia đình có người chết và người bị thương; thành lập 3 tổ cơ động hỗ trợ ứng phó khắc phục thiên tai tại các xã Nậm Lúc, Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái.

Đối với các trường hợp người bị mất tích, hiện đang huy động lực lượng xung kích tại chỗ của xã, dân quân cơ động, quân sự, công an huyện, cảnh sát cơ động khoảng 300 người tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện rất khó khăn, đặc biệt đối với 4 trường hợp mất tích tại Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, 11 trường hợp mất tích ở thôn Nậm Tông – Nậm Lúc (do vị trí khó tiếp cận, chỉ có thể cứu hộ bằng thủ công, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ do vị trí này đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở)...

Đối với các tuyến đường giao thông bị sạt lở, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo huy động máy xúc, máy ủi và các phương tiện cần thiết hiện có của các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện hót sạt, thông tuyến tạm thời. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp sau khi đảm bảo giao thông bước 1, các tuyến đường giao thông tiếp tục bị sụt sạt, dẫn tới vẫn còn nhiều xã, thôn vẫn bị cô lập.

UBND huyện Bắc Hà đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét cân đối, hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời ảnh hưởng do mưa lũ gây ra; trước mắt bố trí ưu tiên cho các xã khắc phục cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông đang bị cô lập; hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, sản xuất… để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, huy động các lực lượng phối hợp với huyện hỗ trợ máy móc, phương tiện để hót sạt các điểm sụt sạt, đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện đặc biệt các khu vực thôn, xã đang bị cô lập.

Bên cạnh đó, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết: 8.000m2 bạt, 1.000m dây thừng, 1.050 chăn ấm, 1.050 chiếu (cho 2.166 khẩu đang dựng lán trại ở tạm trong khu vực an toàn); vật tư, y tế, khử khuẩn sát trùng... ở các khu vực bị ngập nước sau khi nước rút.

Với những mất mát quá lớn về người, tài sản, hoa màu..., hưởng ứng lời lêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 3 gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Hà kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên; cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ, hỗ trợ nhân dân huyện Bắc Hà khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 10/9/2024 đến ngày 30/10/2024. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật: Ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà; Ủy ban nhân dân xã Bảo Nhai; Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình - huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai vào các ngày trong tuần. Ủng hộ thông qua chuyển tiền vào tài khoản: Tài khoản tại Kho bạc: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Hà; Số tài khoản: 3761.0.1048554.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Hà. Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Hà: Tên tài khoản: QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO HUYỆN BẮC HÀ; Số tài khoản: 1000007059202658 tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Hà. Đầu mối liên hệ: Ông Vàng Văn Ngân – UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Hà, điện thoại liên hệ: 02143505038 – 0334746405; hoặc bà Vũ Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Hà, điện thoại: 0856919929. Nội dung chuyển tiền đề nghị ghi rõ: Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; nội dung ủng hộ "Ủng hộ nhân dân huyện Bắc Hà khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3".