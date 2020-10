Bắc Kạn: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu

Tối 15/10, tại Trung tâm Văn hóa huyện Chợ Đồn, UBND huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.



Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn báo cáo tóm tắt ý nghĩa lịch sử xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Tại lễ công bố, ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn đã báo cáo tóm tắt ý nghĩa lịch sử, giá trị khoa học, quá trình gìn giữ, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị lịch sử của xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, huyện Chợ Đồn nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm tỉnh 42km theo hướng quốc lộ 3B. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.135ha; dân số hơn 50.000 người, với 7 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa, Sán Chỉ, tạo thành một cộng đồng đoàn kết thống nhất.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Chợ Đồn nằm trong vùng chiến khu cách mạng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm An toàn khu, gọi chung là ATK Việt Bắc. Các điểm di tích đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của Đảng thời kỳ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn luôn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn.

Năm 1999, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn vinh dự được Đảng, nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đang từng bước xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, cùng với đó, luôn chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của địa phương.

Sự kiện ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1803/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chợ Đồn nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Để Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) trở thành điểm du lịch về nguồn, xứng tầm với giá trị của khu di tích, ông Triệu Huy Chung mong muốn huyện Chợ Đồn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn qua các thời kỳ.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền huyện Chợ Đồn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của của bộ máy quản lý nhà nước….

"Đề triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu, vùng An toàn khu, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn cần chung vai, sát cánh với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nỗ lực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.

Một số tiết mục văn nghệ trong lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hưng đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định số 1803/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo Quyết định, công nhận 7 xã gồm: Bản Thi, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Yên Thượng, Yên Thịnh thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đồng thời, công nhận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là vùng An toàn khu của Trung ương đặt ở tỉnh Bắc Kạn bao gồm địa bàn của thị trấn Bằng Lũng và 21 xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Ngọc Phái, Phong Huân, Phương Viên, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thượng, Yên Thịnh, Xuân Lạc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn, ông Hà Đức Tiến - Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong không khí phấn khởi, vinh dự và tự hào tại buổi lễ.