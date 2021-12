Bắc Kạn: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Qua đó, tình trạng vi phạm giao thông đường bộ và tình trạng tai nạn giao thông đã giảm đáng kể.

Hàng năm, Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thành viên và Ban ATGT các địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT theo chức năng của từng đơn vị.

Ban ATGT tỉnh cũng đã xây dựng nội dung tuyên truyền chung cho toàn tỉnh đảm bảo việc tuyên truyền được thực hiện thống nhất; tổ chức cắm biển nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT trên tuyến ĐT.258 và các tuyến QL.3, QL.3B, QL.279 đoạn qua địa bàn tỉnh; in ấn, cấp phát tờ rơi, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, mua máy chiếu cấp cho Ban ATGT các địa phương...

Ngoài việc, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào giữ gìn TTATGT; cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; các cơ quan chức năng của Bắc Kạn còn trang bị những kiến thức, kỹ năng, quy định của pháp luật cho đối tượng là học sinh ở các bậc học, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Theo đó, 100% các cấp học, bậc học và cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Đặc biệt, giáo viên và học sinh các trường học đã tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về trật tự ATGT…

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người tham gia giao thông vi phạm quy định.

Về kết quả tuyên truyền, từ đầu năm đến nay Ban ATGT đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan thành viên và Ban ATGT các huyện, thành phố trao tặng khoảng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 350 áo phao cứu sinh cho các đơn vị, địa phương; in 80 chiếc băng zôn cấp phát cho các đơn vị, địa phương; tổ chức việc cắm biển tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên tuyến ĐT.254 (Chợ Đồn); trang bị 314 cuốn "Văn hóa giao thông cấp mầm non", "Hướng dẫn giao thông cấp mầm non", cấp phát cho các trường mầm non trong tỉnh...

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tổ chức ký cam kết hằng năm với các doanh nghiệp vận tải hành khách về chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang ATGT đường bộ tại các xã. Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa tại hồ Ba Bể cho lái xuồng và chủ xuồng hoạt động trên Sông Năng, hồ Ba Bể. Phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác…

Các cấp Hội Nông dân tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt hội viên tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền vận động hội viên gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... thu hút 8.722 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân về pháp luật an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm ATGT trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT"...

Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT của người dân đã được nâng lên rõ rệt, các hành vi phạm trật tự ATGT, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác đảm bảo trật tự ATGT của tỉnh hướng tới các mục tiêu: Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; giảm TNGT từ 5 - 10% về số vụ, số người chết, bị thương hằng năm; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. Do vậy, một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Ban ATGT tỉnh xác định thực hiện tốt đó là, tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong toàn dân.