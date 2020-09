Bắc Kạn: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng sử dụng ma túy trong trường học

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra đối với ông Dương Xuân Kiểm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cụ thể, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra đối với ông Dương Xuân Kiểm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điều 255 Bộ Luật hình sự. Ông Dương Xuân Kiểm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS An Thắng. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn) Trước đó, hồi 22h ngày 17/9/2020, Công an huyện Pác Nặm đã bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968, trú tại thôn Cốc Pái, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) - Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) đang cùng 3 người khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc của ông Kiểm ở trường. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số tang vật liên quan gồm: 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động và 418.000 đồng.

