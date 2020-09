Bắc Kạn: Phó Hiệu trưởng bị bắt quả tang sử dụng ma tuý, lãnh đạo Phòng GD&ĐT nói gì?

Cụ thể, khoảng 22h ngày 17/9, Công an huyện Pác Nặm bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968) - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS An Thắng (xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cùng 3 người đàn ông khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong trường học.



Ông Dương Xuân Kiểm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS An Thắng.

3 người đàn ông khác bị bắt quả tang cùng ông Dương Xuân Kiểm gồm: Ông Mồng Văn Duy (SN 1988, trú tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm); ông Mã Văn Đới (trú tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm); ông Lý Nguyên Bảo (SN 1973, trú tại huyện Pác Nặm, giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Thắng).

Tang vật thu giữ gồm 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động và hơn 418.000 đồng.

Qua xét nghiệm nhanh, 4 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma tuý.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm cho biết, đây là trường hợp trong ngành đầu tiên tại huyện Pác Nặm bị phát hiện sử dụng ma túy.

"Về phía trường Tiểu học và THCS An Thắng, chúng tôi phải chờ thông báo của cơ quan chức năng, sau đó tham mưu UBND huyện mới có thể tiến hành bàn giao công việc tại trường", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.