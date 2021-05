Bắc Ninh: 40 ca dương tính Covid-19 trong ngày 14/5, cách ly y tế 2 khu dân cư

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Tính từ ngày 5/5 đến 18 giờ ngày 14/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 181 ca dương tính với SARS-CoV-2 với 39 ổ dịch. Huyện Thuận Thành là đơn vị ghi nhận với số ca dương tính cao nhất với 152 ca, huyện Tiên Du 5 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, thành phố Bắc Ninh 4 ca, huyện Yên Phong 14 ca, huyện Lương Tài 4 ca.

Một ngày ghi nhận thêm 40 ca, cách ly y tế 2 khu vực dân cư

Trong ngày 14/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 40 ca dương tính Covid-19. Ngay trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 khu vực do phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế đối với xóm 4, khu Đẩu Hàn, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh với tổng số 9 hộ, 42 nhân khẩu và khu vực xóm Trong, thôn Bằng Lục, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong với 8 hộ, 31 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng cách ly đối với 2 khu vực này tối thiểu 14 ngày kể từ 14 giờ ngày 14/5, cho đến khi có thông báo mới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh giao UBND thành phố Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thiết lập chốt, kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ cụm dân cư trên, việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Ngăn lây nhiễm chéo trong Khu công nghiệp

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây nhiễm chéo trong các khu công nghiệp, ngày 14/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh rà soát các trường hợp làm trong các khu công nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết và xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh; bảo đảm phương châm "sớm hơn một bước và cao hơn một mức", so với quy định.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố với hợp với các đơn vị liên quan và tổ Covid-19 cộng đồng tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp làm trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (KCN Vân Trung và KCN Quang Châu có nhiều trường hợp mắc Covid-19).

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả các trường hợp này bắt buộc phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên khai báo y tế trên ứng dụng https://Ncovi.vn hoặc phần mềm https://tokhaiyte.vn ghi lại lịch trình di chuyển, lịch sử tiếp xúc hàng ngày để phục vụ cho việc truy vết khi cần thiết.

Đồng thời, tự theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng… liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lấy 1.998 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp F1, F2 và một số người lao động của công ty. Kết quả, ngoài 3 trường hợp dương tính Covid-19 đã công bố, những mẫu xét nghiệm còn lại đều có kết quả âm tính.

Với ca dương tính Covid-19 tại Công ty TNHH Công nghệ Johnson Health Việt Nam (KCN Thuận Thành II), đã thực hiện lấy mẫu 2.800 mẫu xét nghiệm và chưa phát hiện thêm trường hợp dương tính nào.