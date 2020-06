Bắc Ninh: Chú trọng nâng cao kiến thức, tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Mới đây, Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm huyện Tiên Du và Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã tổ chức tập huấn kiến thức cho gần 50 học viên là lãnh đạo quản lý và nhân viên trực tiếp tham gia chế biến tại bếp ăn tập thể các trường tiểu học, trường mầm non tư thục và công lập trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn các học viên được nghe giảng viên Vũ Kim Yên tập huấn về các tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm; các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học; cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm: rau, củ, quả, thịt cá,trứng và thực phẩm bao gói.

Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH Daeil Tech ngày 11/6





Đặc biệt trong buổi tập huấn học viên được hướng dẫn thực hành cách ghi sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu, hủy mẫu thức ăn. Đồng thời các học viên cũng được phát các tài liệu tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm số 55/2010, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tờ rơi về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với trường học…



Qua buổi tập huấn các học viên có thêm kiến thức về những quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các quy định về định về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị dụng cụ và điều kiện con người, các tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm, cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm,..

Tập huấn, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm cho đội ngũ quản lý các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và những người làm công tác kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là một nhiệm vụ mà Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng.

Tin từ Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, từ khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hoạt động tuyên truyền được Ban Quản lý An toàn thực phẩm triển khai phong phú, đa dạng cả về hình thức và nội dung. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, bao gồm: 1 lớp đào tạo kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; 1 lớp đào tạo kỹ thuật sử dụng Test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm; 1 lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm và 1 lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông và tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật” cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 2 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho hiệu trưởng, người quản lý, đại diện hội cha mẹ học sinh và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn tỉnh với khoảng 1.640 người tham dự.

Ngoài ra còn tổ chức 1 Hội nghị tập huấn “Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố” với 600 người tham dự; 1 Hội nghị tập huấn “Kiến thức quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” với khoảng 650 người tham gia; 30 Hội nghị phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm cho 3.818 lượt cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh, huyện, xã và các chủ cơ sở, người lao động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý cũng tổ chức 1 Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh” với khoảng 80 đại biểu tham dự; Tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, hội viên, nông dân, chủ gia trại, trang trại, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người nội trợ thông thái với 2.145 người tham gia.

Đồng thời tổ chức 516 lớp xác nhận kiến thức cho 1.069 cơ sở với gần 14.381 người tham gia. Thực hiện cấp phát và treo 11.200 băng zôn vượt đường, 86 khẩu hiệu trong các dịp cao điểm; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm qua hệ thống đài truyền thanh thôn, xã, huyện 18.439 lượt với 272 tin bài; in và phát hành 129.000 tờ rơi tuyên truyền; in và phát hành 242 đĩa thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm...

Cùng với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã trở thành hoạt động liên ngành, có sự phối hợp chặt chẽ và hoạt động ngày một hiệu quả.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đến từng địa phương, cơ sở được đẩy mạnh với nội dung phong phú, đa dạng nên vấn đề an toàn thực phẩm đã từng bước được quan tâm thực hiện, nâng cao vai trò và tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, qua đó ý thức của người dân cũng ngày càng được nâng lên.