Long Biên (Hà Nội): Thành công với 6 mô hình điểm về an toàn thực phẩm

Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, quận Long Biên là địa phương đang thực hiện 6 mô hình điểm về an toàn thực phẩm, bao gồm: tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát; nâng cao năng lực tự quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học; kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người; tuyến phố văn minh an toàn thực phẩm; hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm và mô hình điểm của quận “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ở tuyến phố hoạt động đêm”.

Với mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, quận Long Biên tiếp tục duy trì 3 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại phố Nguyễn Sơn, Chợ ẩm thực Ngọc Lâm và phố Việt Hưng.

Tại các tuyến phố này, 100% các cơ sở được phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho người chế biến kinh doanh; 100% tuyến phố đảm bảo mỹ quan đô thị; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được thanh tra, kiểm tra, giám sát tối thiểu 4 lần/cơ sở/năm; trên 90% cơ sở có nguồn gốc thực phẩm được kiểm soát; không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc.

Với mô hình nâng cao năng lực tự quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học, quận Long Biên duy trì mô hình tại 4 trường tiểu học (Gia Quất, Đô thị Việt Hưng, Gia Thụy, Đoàn Kết) và năm 2020 sẽ mở rộng thêm 2 trường mầm non (Hồng Tiến và Thạch Bàn).

Các bếp ăn tập thể này phải đáp ứng 100% bếp ăn tập thể được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% cán bộ lãnh đạo, người chế biến, cô nuôi được bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% bếp ăn tập thể được kiểm tra, thanh tra, giám sát tối thiểu 4 lần/năm/trường; 100% các trường duy trì và thành lập Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường.

Với mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, quận Long Biên đã thành lập và duy trì hoạt động của tổ giám sát tư vấn các điều kiện an toàn thực phẩmcủa 14/14 phường; 100% bữa cỗ tập trung đông người tiếp nhận thông tin được tư vấn, giám sát về an toàn thực phẩm và ký cam kết an toàn thực phẩm.

Mô hình tuyến phố văn minh an toàn thực phẩm, quận Long Biên tiếp tục duy trì 2 tuyến phố Nguyễn Văn Cừ và Sài Đồng. Tại 2 tuyến phố này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đều dán công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản cam kết an toàn thực phẩm, 10 nguyên tắc vàng khi chế biến thực phẩm... Trong đó, đặc biệt chú trọng công khai truy xuất nguồn gốc nguyên liệu chế biến đều có tên, số điện thoại, địa chỉ nơi bán.

Mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm cấp 2 tại quận và cấp 3 tại 14 phường được duy trì và đảm bảo hoạt động tốt; các điểm cảnh báo có quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận, xử lý thông tin và kết nối thông tin với điểm cảnh báo của cấp trên; các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm tham gia hệ thống cảnh báo nhanh của quận và phường được bồi dưỡng kiến thức về cảnh báo nhanh an toàn thực phẩm; thông tin cảnh báo về an toàn thực phẩm, sự cố khẩn cấp về an toàn thực phẩm theo phân cấp xử lý kịp thời trong vòng 24 giờ khi nhận được tin, cảnh báo nhanh cho cộng đồng…

Để thực hiện tốt các mô hình điểm về an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế như trên, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của quận Long Biên và 14 phường trên địa bàn đã điều hành, chỉ đạo sát sao, định kỳ tổ chức giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện hàng tháng/quý/năm; đưa tiêu chí kết quả hoạt động các mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm vào đánh giá thi đua đối với các phường và các tổ dân phố; đồng thời tổ chức tuyên truyền qua nhiều hình thức (phát thanh, cổng thông tin điện tử, tờ rơi, niêm yết công khai tại các tổ dân phố, hội nghị truyền thông trực tiếp…) về nội dung, mục đích, tiêu chí của từng mô hình để người kinh doanh, chế biến thực phẩm, các trường học thực hiện, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân phối hợp tuyên truyền, giám sát.

Trung tâm Y tế quận Long Biên phối hợp với Phòng y tế quận đã tổ chức hướng dẫn chuyên môn cho các phường, các trường học, cơ sở kinh doanh thực hiện mô hình; tổ chức khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh, chế biến thực phẩm; hướng dẫn các trường học, cơ sở kinh doanh thực hiện việc ký cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm.