Bắc Ninh: Hai tài khoản Facebook bị phạt 10 triệu đồng vì đưa tin sai về dịch Covid-19

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 17/5/2021, phát hiện tài khoản facebook có tên “Nguyễn Đức Vũ” và tài khoản “Nguyễn Thanh Hằng” đã chia sẻ bài viết về thuốc “Địa long” có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt bệnh SARS-CoV-2 vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ.



Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh làm rõ 2 chủ tài khoản là Nguyễn Đức Vũ, sinh năm 1994, trú tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh và Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ngày 19/5, Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Từ ngày 5/5 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản, xử phạt 343 trường hợp không đeo khẩu trang; 5 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch; 1 trường hợp đăng tải thông tin trên mạng có nội dung vi phạm pháp luật và 15 trường hợp vi phạm khác, với tổng số tiền phạt 690 triệu đồng.

Tính đến sáng 20/5, tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 là 371 ca, trong đó nhiều nhất huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Yên Phong 30 ca, thành phố Bắc Ninh ghi nhận 17 ca.... Trong đó có 29 bệnh nhân nặng phải thở oxy và 1 bệnh nhân lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Toàn tỉnh rà soát gần 3.400 trường hợp F1, gần 27.000 trường hợp F2. Công tác rà soát, điều tra, xét nghiệm đang được tỉnh tích cực triển khai với gần 220.000 mẫu với các trường hợp các trường hợp F1, F2 và các đối tượng khác. Riêng công nhân tại các khu nhà trọ, ký túc xá trên 48.000 mẫu.

Trong ngày 20/5, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du với 326 hộ gia đình, 1.291 nhân khẩu và toàn bộ xóm 6 và một phần khu vực xóm 5, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, với tổng số 710 hộ gia đình, 3.500 nhân khẩu, kể từ 00 giờ ngày 20/5.



Trong ngày 20/5/2021, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách đối với các tuyến xe buýt nội tỉnh, xe buýt kế cận, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe khách du lịch và xe taxi (trừ trường hợp xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Tỉnh Bắc Ninh nghiêm cấm việc dừng, đón trả khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đối với các tuyến xe buýt và xe tuyến cố định có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, tạm dừng hoạt động các bến xe khách; dừng hoạt động các bến khách ngang sông; các trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh không tiếp nhận lưu trú với các xe chở hàng hóa, xe container, xe chở khách đường dài, bắt đầu từ 00 giờ ngày 20/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.