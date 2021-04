Bắc Ninh: Khẩn cấp lập đoàn công tác thực hiện xử phạt tiền tỷ, đình chỉ 6 cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê

Theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 29/4 của do Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà ký, đoàn công tác gồm có 9 người do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng công an thành phố làm Trưởng đoàn. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và ông Lê Văn Tấn, Chủ tịch UBND phường Phong Khê làm Phó trưởng đoàn.

Lúc 10 giờ sáng nay 29/4, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại nhà máy sản xuất của công ty này ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh). Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy, công ty này chấp hành quyết định đình chỉ sản xuất của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Chương

6 người là thành viên đoàn công tác, gồm có: ông Nguyễn Văn Trị, Trưởng Công an phường Phong Khê, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tân và bà Ngô Thị Nhung, cán bộ Đội cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Hải, công chức Địa chính – Xây dựng - Môi trường (UBND phường Phong Khê) và ông Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng khu Châm Khê.

Ngày 29/4, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã quyết định thành lập đoàn công tác thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong đó có nội dung đình chỉ hoạt động đối với 6 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy tại khu Châm Khê, phường Phong Khê.

Đoàn công tác có nhiệm vụ thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong đó có nội dung đình chỉ hoạt động đối với 6 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy tại khu Châm Khê, phường Phong Khê.



Ghi nhận nhanh trong sáng 29/4 về tình trạng ô nhiễm khủng khiếp ở làng giấy Phong Khê, phóng viên Dân Việt nhận thấy: Mặc dù đã có quyết định xử phạt và đình chỉ sản xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhưng Công ty TNHH Viphaco vẫn cố tình cho vận hành dây chuyền sản xuất.