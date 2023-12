Bách Thống Vương - Hỗ trợ giảm đau do thoái hóa, gai đôi cột sống an toàn, hiệu quả Bách Thống Vương - Hỗ trợ giảm đau do thoái hóa, gai đôi cột sống an toàn, hiệu quả

Những cơn đau nhức âm ỉ, dai dẳng do bị gai đôi cột sống gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Sản phẩm Bách Thống Vương - Giảm đau thảo dược, tạm biệt cơn đau đang là giải pháp hỗ trợ giảm đau vừa hiệu quả lại an toàn được nhiều người bệnh bị thoái hóa, gai đôi cột sống lựa chọn.

Gai đôi cột sống gây ra các cơn đau nhức dữ dội, dai dẳng Gai đôi cột sống là một bệnh lý phổ biến, thường gặp ở những người cao tuổi. Bệnh xảy ra do các gai xương hình thành ở các khớp xương cột sống, khiến cho cột sống trở nên cứng, khó vận động. Về lâu dài gai đôi cột sống còn khiến người bệnh phải chịu những cơn đau âm ỉ, dai dẳng, tăng lên khi vận động hoặc khi thời tiết thay đổi. Trong nhiều trường hợp, cơn đau có thể dữ dội, khiến cho người bệnh khó chịu, thậm chí không thể đi lại. Cơn đau có thể xuất hiện ở vùng cột sống bị gai xương, hoặc lan ra các vùng xung quanh như thắt lưng, xương chậu, chi dưới... Cơn đau nhức do bị thoái hóa, gai đôi cột sống khiến người bệnh khó chịu. Các cách giảm đau do gai đôi cột sống hiệu quả Hiện nay, với tình trạng gai đôi cột sống sẽ được tiến hành điều trị theo các phương pháp dưới đây! Điều trị nội khoa - Châm cứu: Đây là phương pháp sử dụng kim châm tác động vào các huyệt đạo trên cơ thể để giảm đau, lưu thông khí huyết và cải thiện chức năng vận động. - Vật lý trị liệu: Sử dụng các phương pháp như massage, điện xung, hồng ngoại, sóng ngắn, tập phục hồi chức năng... để giảm đau, tăng cường sức mạnh cơ và cải thiện khả năng vận động. - Thuốc giảm đau, kháng viêm: Sử dụng các thuốc như ibuprofen, naproxen, paracetamol... để giảm đau, kháng viêm. - Thuốc giãn cơ: Sử dụng các thuốc như cyclobenzaprine, tizanidine... để giảm co thắt cơ. Nẹp cổ, nẹp lưng: Giúp nâng đỡ cột sống, giảm áp lực lên các đốt sống bị bệnh. Can thiệp phẫu thuật Phẫu thuật chỉ được chỉ định khi các phương pháp điều trị không xâm lấn không mang lại hiệu quả, hoặc khi gai xương chèn ép vào tủy sống hoặc dây thần kinh, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như tê bì, yếu liệt chân tay, rối loạn đại tiểu tiện. Thay đổi lối sống - Giảm cân nếu thừa cân, béo phì. - Tập thể dục thường xuyên, đúng cách. - Tránh ngồi, đứng một chỗ quá lâu. - Nâng vật nặng đúng cách.

Tập thể dục đúng cách giúp người bệnh bị gai đôi cột sống giảm đau hiệu quả. Bách Thống Vương - Giải pháp hỗ trợ giảm đau do thoái hóa, gai đôi cột sống an toàn, hiệu quả Các phương pháp điều trị giảm đau gai đôi cột sống hiện còn nhiều hạn chế, khi dùng thuốc giảm đau tây y kéo dài tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ, hại gan, thận. Trước thực trạng đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Thống Vương ra đời là sự kết hợp giữa các dược liệu quý trong y học cổ truyền cùng một số vi chất giúp mang đến hiệu quả giảm đau vượt trội, an toàn. Cụ thể: - Vỏ cây liễu (thành phần chính trong Bách Thống Vương): Chứa hoạt chất salicin sẽ chuyển hóa thành acid salicylic, có tác dụng kìm hãm những thụ cảm thể gây đau, khiến não bộ không nhận được cảm giác đau. - Chiết xuất bộ 3 cao sơn đậu căn methylsulfonylmethane, kẽm salicylate kết hợp cùng huyền hồ sách, cao tô mộc, cao tam lăng: Giúp chống oxy hóa vỏ bọc thần kinh, giúp vỏ đàn hồi, ngăn ngừa các xung điện bị rò rỉ, từ đó giảm đau do nguyên nhân thần kinh, đau do gai đôi cột sống. - Nguyên tố vi lượng (đồng, mangan, magie): Giúp trung hòa môi trường acid ngoại bào giảm đau đầu do nguyên nhân môi trường bị acid hóa. Đặc biệt, thường gặp trong các bệnh lý có viêm nhiễm làm thay đổi môi trường acid ngoại bào của khu vực bị ảnh hưởng. Bách Thống Vương - Sản phẩm giảm đau hiệu quả, lành tính từ thảo dược. Nhờ những thành phần chống oxy hóa và giảm đau vượt trội, Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng hiệu quả cho đau âm ỉ, dai dẳng do bị thoái hóa, gai đôi cột sống. Sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên nên an toàn, không tác dụng phụ, không gây tương tác với các thuốc khác nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng lâu dài. Chị Vũ Thị Vỵ (xóm Vũ, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) - người đã trải qua đau nhức vì thoái hóa, gai đôi cột sống hơn 7 năm chia sẻ lại hiệu quả sau khi sử dụng sản phẩm Bách Thống Vương: "Nói chung là tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ dùng Bách Thống Vương lại hiệu quả vậy. Tôi dùng 10 ngày là thấy cơn đau khớp thuyên giảm, đi lại vận động cũng dễ dàng hơn. Tôi dùng 8 hộp với liều 4 viên/ngày là 2 tháng dùng thôi, mà chả thấy đau khi nào nữa. Từ chân tới đầu, các khớp, lưng hay vai gáy, đầu của tôi không còn đau nữa. Tình trạng tê nhức cũng hết." Nhờ dùng Bách Thống Vương mà giờ chị Vỵ đã có thể thoải mái vui đùa cùng cháu. Nếu đang phải chịu cơn đau nhức do thoái hóa, gai đôi cột sống thì bạn đừng quên uống 4 viên Bách Thống Vương mỗi ngày để giảm đau an toàn, lấy lại sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình bạn nhé! *Bách Thống Vương có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh *Bách Thống Vương là sản phẩm của công ty Dược phẩm Á Âu nổi tiếng. Đau sau zona và cách giảm đau an toàn, hiệu quả nhờ Bách Thống Vương 06/07/2023 10:00

