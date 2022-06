Theo AllKpop, ngày 28/6, đã có thông tin xác nhận rằng người cáo buộc là nam diễn viên Nam Joo Hyuk tham gia bạo lực học đường đã thay đổi lời khai sau khi bị kiện vì tội phỉ báng. Người này (tạm gọi là A) đính chính rằng, anh chỉ chứng kiến vụ việc bạo lực học đường mà Nam Joo Hyuk là "chủ mưu" và không phải là nạn nhân trực tiếp.

Theo lời khai trước của A, anh ta phải chịu đựng suốt 6 năm ròng rã cấp 2 và cấp 3 dưới "bàn tay đen" của Nam Joo Hyuk.

"Tôi không đơn độc, còn có nhiều nạn nhân hơn. Nhóm của Nam Joo Hyuk không chỉ trấn lột tiền ăn trưa mà còn đánh đập, sai khiến các học sinh khác. Họ ra lệnh mua thức ăn từ căng tin hoặc ném khoai tây chiên vào những nạn nhân đó", người tố cáo Nam Joo Hyuk cho hay.

Nam Joo Hyuk thắng thế sau khi kiện ngược người tố cao anh tham gia bạo lực học đường. (Ảnh: IT).

Đáp lại, phía Nam Joo Hyuk đã chỉ ra một lý lẽ là vô căn cứ. Quản lý của nam diễn viên, Soop cho biết điều đó trong một thông cáo báo chí cùng ngày. "Sau khi xác nhận sự thật về các cáo buộc bạo lực học đường đối với nam diễn viên, chúng tôi đã xác nhận rằng tất cả chúng đều không đúng sự thật", thông cáo nói.

Bài báo tố cáo Nam Joo Hyuk bạo lực học đường bị gỡ

Trước đó, ngày 24/6, phía nam diễn viên kiện phía truyền thông và người cung cấp thông tin đã viết bài báo về việc Nam Joo Hyuk tham gia bạo lực học đường.

Các phương tiện truyền thông này đã sửa lại bài báo sau khi bị kiện. Theo đó, những thông tin được sửa đổi, thời gian bạo lực học đường diễn ra đã giảm từ 6 năm xuống còn 2 năm. Nạn nhân cũng thay đổi từ người cung cấp thông tin thành bạn của người cung cấp thông tin.

Phóng viên của tờ báo công khai thông tin, người đã tường thuật lại tuyên bố của người tố giác, nói với một phương tiện truyền thông Hàn Quốc rằng: "Những lời của người cung cấp thông tin đã thay đổi một phần so với lần đầu tiên tôi nghe thấy nó. Người cung cấp thông tin không phân biệt được những gì Nam Joo Hyuk làm và những kẻ bắt nạt khác trong trường".

Tuy nhiên, phóng viên này nhấn mạnh rằng anh không hề có ý định gỡ bài viết xuống. Anh nói tiếp: "Cơ quan chủ quản đã đề nghị hủy bỏ vụ kiện nếu thông tin được sửa chữa. Tuy nhiên, nghe câu chuyện của người cung cấp thông tin, nó khá cụ thể và nhất quán nên tôi không có lý do gì để tin rằng đó là lời giả trá".

Nam Joo Hyuk là một trong những nam chính tiếng tăm nhất của K-Drama trong năm vừa qua. Nam diễn viên đã thu hút được nhiều người theo dõi nhờ sự hấp dẫn và phong thái trẻ trung của mình. Nam Joo Hyuk được khán giả mến mộ qua các vai diễn Twenty Five Twenty One và Start Up.