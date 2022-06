Theo Allkpop, mới đây, "nam thần" Nam Joo Hyuk bị cáo buộc bắt nạt học đường. Theo truyền thông Hàn Quốc, một người giấu tên đã tố cáo nam diễn viên từng bắt nạt người này suốt 6 năm liên tiếp ở cả cấp hai và cấp ba.

Người này đưa ra bằng chứng là tấm ảnh kỷ yếu và khẳng định Nam Joo Hyuk là một thành viên trong nhóm những người chuyên đi bắt nạt bạn học với những hành động dã man như: đánh đập, chửi bới, lấy tiền.

"Nam thần" Nam Joo Hyuk bị tố cáo bắt nạt học đường. (Ảnh: Soompi).

"Nhìn anh ta trên màn ảnh nhỏ trong vai chính, có trái tim thuần khiết, những khoảnh khắc tủi nhục lại quay lại trong tôi. Các bạn học cũ bị bắt nạt nhiều hơn tôi còn không dám xem tivi và phải điều trị tâm thần", người này kể lại.



Nhân vậy này cho biết, anh ta kể lại vụ việc chỉ mong những ai từng lâm vào hoàn cảnh trong quá khứ như mình sẽ vượt qua được và bớt đau khổ khi trưởng thành.

Tối ngày 21/6, phía công ty quản lý của Nam Joo Hyuk đã có lời "đáp trả". Theo đó, công ty này khẳng định, lời tố cáo trên là không đúng sự thật. Đại diện nam diễn viên khẳng định, sẽ kiện người đã tố cáo Nam Joo Hyuk bắt nạt bạn bè khi con đi học.

Nam Joo Hyuk tổn thương vì bị tố cáo nặc danh

"Trước tiên, chúng tôi mong những người hâm mộ yêu mến sẽ thông cảm về sự chậm trễ trong việc phản hồi lại thông tin, bởi chúng tôi phải xác minh lại sự thật. Sau khi kiểm tra với nam diễn viên về lời tố ban đầu, chúng tôi xác nhận rằng, tất cả các thông tin liên quan là dối trá.

Chúng tôi cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước những thông tin phiến diện từ các phương tiện truyền thông, đã không kiểm tra sự thật dù chỉ một lần với cơ quan quản lý hoặc diễn viên trước khi xuất bản", công ty này lên tiếng trách móc truyền thông Hàn Quốc chỉ đưa tin một chiều về vụ việc.

Được biết, nam diễn viên Nam Joo Hyuk và gia đình đã phải trải qua nỗi đau lớn trước những lời đàm tiếu, tin đồn vu vơ, thiếu suy nghĩ và chưa được xác thuực. Cuối cùng, phía công ty mong muốn dư luận sẽ không chia sẻ hay phát tán những thông tin vô căn cứ trước khi có bằng chứng cụ thể.

Nam Joo Hyuk ra mắt năm 2013 trong vai trò người mẫu thời trang và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Cheese in The Trap (2016), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), Weightlifting Fairy Kim Bok Ju (2016-17), The School Nurse Files (2020) và Start-Up (2020).