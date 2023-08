Ca sĩ Đao Lang đã tiếp tục ghi dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc khi phát hành bài hát mới "La Sát Hải Thị", sau gần mười năm ẩn mình khỏi ánh đèn làng giải trí Hoa ngữ. Bài hát này đã nhanh chóng đạt được số lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu đạt 8 tỷ lượt vào ngày 30 tháng 7. Con số ấn tượng này vượt qua kỷ lục trước đó của ca sĩ nam Hàn Quốc Psy với "Gangnam Style" (4,3 tỷ lượt nghe) và cũng vượt qua bài hát Tây Ban Nha "Despacito" (5,5 tỷ lượt nghe) vào năm 2017.

Bài hát ra mắt 10 ngày đã đạt 8 tỷ lượt nghe

Ca khúc "La Sát Hải Thị" của Đao Lang. Clip: youtube Dreamer Music.

Thành công vang dội của bài hát "La Sát Hải Thị" đã mang lại không ít lợi ích về mặt tài chính cho Đao Lang. Với số lượt nghe 8 tỷ, ước tính tiền bản quyền đạt tới khoảng 9,6 triệu nhân dân tệ. Điều này cho thấy sức hút lớn của bài hát và sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

Để hiểu rõ hơn về quy mô của thành công này, hãy so sánh với những bài hát nổi tiếng nhất của ca sĩ Châu Kiệt Luân chỉ có tổng số lượt nghe khoảng 1 tỷ trong hơn 10 năm tích lũy. Thành tựu của Đao Lang trong thời gian ngắn là một dấu mốc ấn tượng và khẳng định tình cảm của người hâm mộ dành cho anh, cho dù nam ca sĩ đã "ở ẩn" suốt 10 năm vừa qua.

Tuy nhiên, thành công của bài hát "La Sát Hải Thị" cũng gặp phải phản hồi trái chiều từ. "La Sát Hải Thị" là một trong những bài hát của album mới của Đao Lang có tên "Dân ca Liêu Trai", lấy cảm hứng từ tác phẩm "Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh.

Nam ca sĩ Đao Lang. Ảnh: IT.

Trong lời bài hát, có câu "quay lưng trước khi nói". Nhiều người dùng mạng liên kết "quay lưng" với chương trình "The Voice of China", có nghĩa là giám khảo trong chương trình đó đã quay lưng trước khi nói. Do đó, lời bài hát "La Sát Hải Thị" bị cáo buộc châm biếm "kẻ thù" của Đao Lang trong giới ca hát, bao gồm các ca sĩ Na Anh, Uông Phong, Dương Khôn và Cao Hiểu Thông. Họ chỉ trích các bài hát của Đao Lang không có giá trị và thiếu văn hóa, v.v., và nói rằng nhận đĩa của nam ca sĩ sẽ bị vứt vào thùng rác và các đánh giá tiêu cực khác về anh.

Tuy nhiên, một số người dùng mạng tin rằng lời bài hát "La Sát Hải Thị" là một ca khúc phê phán hiện thực xã hội "chọn xấu làm đẹp" và không có liên quan gì đến các ca sĩ khác. Ca từ "câu lan ra vẻ tao nhã" được cho châm biếm làng giải trí, "câu lan" nghĩa là địa điểm vui chơi, kỹ viện.

Một số người nghĩ rằng họ đang sử dụng quá khứ để châm biếm hiện tại, châm biếm về suy thoái kinh tế hiện nay ở Trung Quốc, nạn thất nghiệp và khó khăn trong việc tồn tại của các doanh nghiệp, nhưng tham nhũng vẫn tiếp diễn và những người biết cách khai thác, đầu cơ vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Đối mặt với những cuộc thảo luận và tin đồn, Đao Lang không đưa ra bất kỳ giải thích nào và từ chối phản hồi với truyền thông.

Để hiểu rõ hơn về Đao Lang, công chúng phải nắm được những khó khăn mà anh đã phải vượt qua. Anh đã trải qua những năm tháng gian khổ khi còn trẻ và từng hát tại các quán bar trong nhiều năm. Tuy nhiên, với album "The First Snow in 2002" ra mắt năm 2004, anh bắt đầu nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng. Mặc dù có những tin đồn về việc bị "tẩy chay" bởi các ca sĩ nổi tiếng khác.

Năm 2008, Đao Lang viết hai bài hát cho Đại hội thể thao Bắc Kinh và được mời tham gia biểu diễn tại buổi hòa nhạc Olympic, cũng như xuất hiện trong MV "Bắc Kinh chào đón bạn". Tuy nhiên, sau đó anh dần biến mất khỏi làng giải trí. Cho đến năm 2020, Dolan phát hành ba album tiếp theo liên tiếp, nhưng không thực sự đạt được tiếng vang. Vào ngày 19 tháng 7, Đao Lang phát hành album mới "Dân ca Liêu Trai". Đĩa đơn "La Sát Hải Thị" đã một lần nữa đưa tên tuổi nam ca sĩ 52 tuổi vang danh trên khắp làng giải trí Hoa ngữ và thế giới.