Bãi rác Nam Sơn dừng tiếp nhận vì quá tải, Hà Nội "đổ" rác ở đâu?

Mưa nhiều, nguy cơ nước rác tràn ra môi trường

Liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Bãi rác Nam Sơn) đã phải tạm dừng tiếp nhận rác do hồ chứa rác gặp sự cố do mực nước vượt mức an toàn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công cho biết, hiện nay, Bãi rác Nam Sơn có 4 trạm xử lý nước rác, tuy nhiên chỉ có 2 trạm xử lý của Công ty Minh Đức và Trạm xử lý của Công ty Trí Lâm còn hoạt động, chỉ đảm bảo thực hiện được lượng nước rác phát sinh hàng ngày tại khu xử lý, chưa đảm bảo xử lý hết nước rác phát sinh trong mùa mưa.

Còn lại 2 trạm xử lý của Liên doanh Phú Điền-SFC, Công ty Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) dừng hoạt động nhiều ngày dẫn đến tăng nước rác tồn và không giải phóng được các ô lưu chứa để đổ rác.

Hồ chứa ở bãi rác Nam Sơn gặp sự cố do mực nước vượt mức an toàn. Ảnh: Urenco.

"Vì vậy, dẫn đến tình trạng thiếu vị trí để chôn lấp rác cũng như lưu chứa nước rác, trong khi hàng ngày các khu xử lý vẫn phải tiếp nhận rác, việc tiếp nhận và xử lý rác phải cân đối, tính toán theo từng giai đoạn ngắn hạn nhằm đảm bảo công tác vận hành, tiếp nhận, xử lý rác thải của TP", đại diện Sở Xây dựng Hà Nội lý giải.

Liên quan đến sự cố tại Bãi rác Nam Sơn, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do mưa lớn từ ngày 20/10-1/11, dẫn đến lượng nước rác tại hồ sinh học tăng cao, đến ngày 1/11 chỉ còn cách mặt bờ đê bao khoảng 20 cm. Vì vậy, chưa thể đảm bảo an toàn cho công tác tiếp nhận rác trong điều kiện thời tiết dự báo vẫn còn mưa trong các ngày tiếp theo.

Cos nước rác thải ghi nhận vào sáng 2/11 tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn. Ảnh: Urenco.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo Urenco triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đã được duyệt: Đắp chặn các vị trí xung yếu, gia cố bờ bao, bơm chuyển nước rác tại hồ sinh học sang ô 1.2 để giảm áp lực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực và tổ chức ứng trực 24/24; phối hợp với các đơn vị xử lý nước rác nâng công suất xử lý nhằm giảm cao độ nước tại hồ sinh học xuống ngưỡng an toàn.

Đồng thời Sở Xây dựng Hà Nội đã trao đổi thống nhất với Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội (Công ty Thiên Ý Hà Nội) để thực hiện tiếp nhận rác khoảng 1.000 tấn/ngày trong 2-3 ngày tại bể chứa của đơn vị này.

Từ ngày 1/11, bãi rác Nam Sơn đã phải tạm dừng tiếp nhận rác. Ảnh: Urenco.

"Để đề phòng sự cố và thời tiết diễn biến xấu, vẫn có khả năng mưa trong các ngày tiếp theo, theo đề nghị của UBND huyện Sóc Sơn, Sở Xây dựng đã thống nhất tạm dừng tiếp nhận rác xử lý bằng phương pháp chôn lấp từ 2-3 ngày (từ ngày 1/11) để ổn định và giảm mực nước rác tại ô chứa, theo dõi tình hình và hoàn thành các biện pháp phòng ngừa sự cố.

Trong thời gian tạm ngừng, vẫn phân luồng tiếp nhận rác thải của các quận nội thành và một phần rác thải của 5 huyện ngoại thành để đảm bảo công tác duy trì vệ sinh môi trường", Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Công ty Urenco thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, gia cố để đảm bảo tiếp nhận an toàn trong 2-3 ngày tới; tính toán đến điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo.

Chuyển rác thải của 7 quận nội thành về Bãi rác Xuân Sơn

Để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tạm ngừng tiếp nhận rác thải bằng phương pháp chôn lấp, Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến khối lượng phân luồng cho các địa bàn.

Cụ thể, đối với 12 quận nội thành: Tiếp nhận toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh, phân luồng về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Bãi rác Xuân Sơn) đối với 7 quận, tổng khối lượng khoảng 1.500 tấn/ngày đêm.

Riêng các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên và 5 huyện còn lại theo phân luồng về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tiếp nhận tại bể chứa rác thải của Nhà máy điện rác Sóc Sơn; công suất khoảng 1.000 tấn/ngày đêm.

Đối với 5 huyện đề nghị lưu chứa tại các điểm trung chuyển, tập kết, ưu tiên vận chuyển rác thải trên mặt đường.

Thời gian thực hiện, từ 1/11/, dự kiến đến hết 3/11 Khu xử lý sẽ tiếp nhận lại bình thường.

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn thực hiện tiếp nhận, xử lý rác thải cho 12 quận nội thành và 5 huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh; khối lượng tiếp nhận trung bình khoảng 5.000 - 5.500 tấn/ngày, xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Khối lượng tiếp nhận trên vượt công suất thiết kế của Khu xử lý. Công tác quản lý, vận hành hiện nay gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân: Chậm tiến độ hoàn thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư; chậm tiến độ hoàn thành các ô chôn lấp khu phía Bắc (37,37 ha) của Dự án đầu tư xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, giai đoạn 2; chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vùng ảnh hưởng môi trường của khu xử lý và dự án Khu xử lý giai đoạn 3.