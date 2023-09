Bài toán của thầy Văn Như Cương khiến GS Ngô Bảo Châu thốt lên "phải nghĩ ung thủ mới ra"

Thầy Văn Như Cương cũng từng có bài toán khác nổi tiếng thu hút quan tâm của mọi người. Bài toán về World Cup năm 2014 như sau:

Đáp án của thầy Cương: "Từ giả thiết đội D muốn thắng để có 3 điểm, chứng tỏ đội D trước đó gặp A và C toàn thua. B và A bằng điểm mà A đã thắng D và hòa B nên cục diện bảng này là A và B cùng có 4 điểm, C có 3 điểm, D chưa có điểm. Nếu C thắng A và B không thắng D thì C sẽ đầu bảng với 6 điểm".