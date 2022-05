Chiều tối 22/5, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi tạm giữ xe vi phạm của Công an phường Tân An.



Hiện trường vụ cháy

Theo báo cáo sơ bộ ban đầu, vào trưa cùng ngày, ngọn lửa lớn kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao bên trong Trung tâm Văn hóa thể thao phường Tân An (TP.Thủ Dầu Một), là nơi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an phường Tân An (đường DX 111, khu phố 9, phường Tân An).

Tại hiện trường, bãi xe ngoài trời rộng khoảng 100m2, 140 chiếc xe máy bị cháy rụi, trơ khung.

140 chiếc xe máy trong bãi xe vi phạm của công an ở Bình Dương bị cháy rụi. Ảnh cắt từ clip

Khu vực xảy ra cháy nằm sâu bên trong, hiện cổng Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân An đang được đóng kín cửa. Bên trong công an đang đo đạc, kiểm đếm, khám nghiệm.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ cháy.