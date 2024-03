Ban An toàn giao thông Hà Nội tuyên truyền video "Đã uống rượu, bia không lái xe"

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024; Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Hà Nội xây dựng video tuyên truyền "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Với thời lượng khoảng 30 giây nhằm hình thành văn hóa, thói quen "Đã uống rượu, bia không lái xe", góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, Ban ATGT Thành phố đã ban hành văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Thành phố phối hợp triển khai đợt cao điểm truyền thông "Đã uống rượu, bia không lái xe" góp phần đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Lễ hội Xuân năm 2024.

Video tuyên truyền "Đã uống rượu, bia không lái xe" của Ban ATGT TP Hà Nội.

Thời gian triển khai đợt cao điểm truyền thông từ ngày 5/3 -5/4.

Đợt cao điểm truyền thông phát sóng video "Không lái xe sau khi uống rượu, bia" mô tả một va chạm giao thông xảy ra do lái xe ô tô không đủ tỉnh táo và không làm chủ được tốc độ do uống rượu, bia, gửi cảnh báo và nhắc nhở lái xe khi lưu thông trên đường cần có trách nhiệm với mạng sống của chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh mình bằng việc không lái xe sau khi uống rượu, bia.

Để triển khai đợt cao điểm truyền thông "Đã uống rượu, bia không lái xe" đến đông đảo người dân và lái xe trên địa bàn thành phố, video tuyên truyền được triển khai phát sóng trên Đài truyền hình Hà Nội, báo chí trên địa bàn, cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, trụ sở cơ quan các sở, ban ngành cấp thành phố, quận, huyện, xã của thành phố, phát trên hệ thống màn hình LED của các bến xe, điểm trung chuyển xe buýt, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe…