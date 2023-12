Cái chết đột ngột của nam tài tử "Ký sinh trùng" khiến khán giả và dư luận Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng. Ngay từ khi thông tin này được truyền thông đăng tải, làn sóng tiếc thương từ bạn bè và đồng nghiệp của Lee Sun Kyun bắt đầu được lan tỏa trên mạng xã hội. Theo Nates, mỗi người trong số họ đang trải qua những giây phút đau buồn và chấp nhận sự mất mát quá đỗi bất ngờ này theo những cách riêng biệt. Những giọt nước mắt chua cay và đau đớn rưng rưng khi tưởng nhớ tới người bạn đã khuất, cầu nguyện cho linh hồn nam diễn viên được yên nghỉ.

Moon Jeong Hee, người học cùng khoa với cố diễn viên Lee Sun Kyun tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh hoa cúc kèm theo lời viết đầy xúc động: "Tôi đã mất bạn của mình. Chúng tôi là bạn gần 30 năm, gặp nhau khi mới 19 tuổi. Dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn ở bên và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi thấy tội lỗi và tức giận".



Bạn bè, đồng nghiệp xót xa trước cái chết của tài tử "Ký sinh trùng"

Sự ra đi của Lee Sun Kyun - tài tử "Ký sinh trùng" để lại một khoảng trống lớn trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Moon Jeong Hee mong giờ đây người bạn quá cố Lee Sun Kyun sẽ được giải thoát khỏi mọi gánh nặng và cầu chúc cho sự yên bình cho linh hồn anh. Trên mạng xã hội, BoA - người cùng đóng với Lee Sun Kyun trong bộ phim ra mắt năm 2016 "My Wife is Cheating This Week" chia sẻ: "Anh cả của chúng tôi, người đã chăm sóc chúng tôi hơn bất kỳ ai khác, anh ấy luôn hào phóng và thấu hiểu chúng tôi. Em nhớ anh!".

BoA chia sẻ thêm: "Anh ấy cứ nói rằng sẽ sớm gặp lại tôi. Nhưng chắc hẳn anh đã phải chịu đựng một mình nỗi đau không ai hiểu được, nhưng hy vọng giờ đây anh đã có thể hưởng sự bình yên và tràn ngập hạnh phúc. Người thuyền trưởng của chúng em, cầu chúc anh an nghỉ".

Nam diễn viên Park Ho San, đóng chung với Lee Sun Kyun trong bộ phim truyền hình làm nên tên tuổi nam diễn viên này là "My Mister" bày tỏ: "Tôi không tin và cũng không muốn tin. Với tôi, Sun Kyun như một người anh em. Dù Lee Sun Kyun đã làm gì, tôi luôn tin vào em ấy".



Lee Sun Kyun được đánh giá là một trong những tài năng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện đại. Ảnh: Netflix.

Park Ho-san nhắn gửi tâm sự: "Bây giờ em đã nằm xuống rồi, hãy an nghỉ đi nhé! Hãy duỗi chân ra, xóa tan mọi nỗi đau trong lòng và ngủ thật thoải mái. Nghỉ ngơi thoải mái nhé, người em trai ấm áp của tôi!".

Ca sĩ Jang Pil Soon chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi có vài lần gặp gỡ anh ấy, Lee Sun Kyun thực sự là người rất nhạy cảm. Trong một thế giới mà bạn phải mạnh mẽ để tồn tại, giờ đây nỗi buồn của anh ấy đã trở thành bầu trời... Và cũng có thể đã trở thành hoàng hôn... Tôi cầu nguyện rằng vết thương của anh ấy sẽ được che đậy và tâm hồn của anh ấy sẽ tìm thấy sự bình yên. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời!".

Nữ diễn viên Lee Yeon Hee, người tham gia cùng Lee Sun Kyun trong bộ phim "Miss Korea" cũng bày tỏ: "Trái tim tôi đau quá! Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến người từng là đồng nghiệp và tiền bối của tôi. Tôi sẽ không quên những khoảnh khắc chúng tôi đã có với nhau".

Lee Sun Kyun và BoA từng cùng tham gia bộ phim "My Wife is Cheating This Week" ra mắt năm 2016. Ảnh: Kbizoom.

Nữ diễn viên Kim Go Eun, người đóng chung với Lee Sun Kyun trong bộ phim "Angry Lawyer" chia buồn bằng cách đăng một bức ảnh của hai người lên mạng xã hội. Được biết, Lee Sun Kyun và Kim Go Eun từng học chung năm cuối khi còn là sinh viên của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, cả hai từng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.

Nam diễn viên Ryu Seung Soo cũng chia sẻ tâm tư của mình trên mạng xã hội: "Bạn đã rất vất vả rồi. Xin hãy yên nghỉ! Tôi thực sự rất đau lòng. Hôm qua, khi xem phim "Sleep", tôi đã mấy lần nói với vợ rằng thật quá lãng phí tài năng, nhưng hôm nay đọc bài báo, tim tôi như ngừng đập. Là một diễn viên, tôi hoàn toàn thấu hiểu mọi cảm xúc, nỗi đau và sự tiếc nuối của anh ấy. Sau khi tiễn biệt biết bao đồng nghiệp một cách đau lòng như vậy, những người ở lại cũng ôm mối tâm tư trong lòng nặng trĩu. Mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn với những người còn lại trong gia đình, vì vậy tôi chỉ có thể cầu nguyện Chúa bảo vệ họ".

Theo thông tin từ Chosun, tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức riêng tư ở Nhà tang lễ số 1 thuộc bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, chỉ có gia đình và những người thân thiết tham dự. Đến ngày 29/12, di hài tài tử phim "Ký sinh trùng" sẽ được đưa đi an táng tại Seonyeong, quận Buan, tỉnh Jeollabuk. Những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ đã được truyền thông Hàn Quốc hé lộ.

Hình ảnh tang lễ riêng tư của Lee Sun Kyun. Ảnh: News 24.

Lee Sun Kyun (sinh năm 1975) vào nghề khá muộn khi đã 26 tuổi. Trong những năm đầu sự nghiệp, Lee Sun Kyun chỉ đảm nhận những vai phụ. Mãi đến năm 2010, tên tuổi Lee Sun Kyun mới vụt sáng nhờ phim "Pasta". Nam diễn viên trở thành Ảnh đế Baeksang, đồng thời trở thành siêu sao nhờ bộ phim đoạt giải Oscar "Ký sinh trùng".