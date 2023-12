Tác phẩm dang dở của tài tử "Ký sinh trùng" để lại sau khi qua đời

Sau cái chết của nam tài tử "Ký sinh trùng" Lee Sun Kyun, số phận của những tác phẩm điện ảnh mà anh để lại, gồm có bộ phim "Escape: PROJECT SILENCE" và "Land of Happiness", đã trở nên bất định, khi kế hoạch phát hành trong năm tới bị đổ bể.

Theo OSEN đưa tin vào ngày 27/12, "Escape: PROJECT SILENCE" và "Land of Happiness", cả hai bộ phim mà Lee Sun Kyun tham gia và đã hoàn thành quay, không nằm trong danh sách phát hành đầu năm 2024.

Nguồn tin chia sẻ với OSEN, Đạo diễn Choo Chang Min đã tin tưởng vào sự trong sạch của Lee Sun Kyun trước bê bối ma tuý, nên ông đã dời lịch ra mắt bộ phim "Land of Happiness" cho tới khi có kết quả điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, sau cái chết của nam diễn viên, cộng với việc đạo diễn này phải làm việc với dự án mới mang tên "Muddy Currents" vào đầu năm sau, "Land of Happiness" buộc phải hoãn thời hạn ra mắt.

Số phận các tác phẩm dang dở của cố tài tử "Ký sinh trùng" ra sao?

Lee Sun Kyun bất ngờ qua đời khiến những tác phẩm dang dở mà anh đang thực hiện khó lòng ra mắt khán giả. Ảnh: Chosun.

Bộ phim "Land of Happiness" (đạo diễn Choo Chang-min, phân phối bởi NEW, sản xuất bởi Pappas Film và Oscar 10 Studio). Đây là một câu chuyện được đánh giá rất hấp dẫn, với Lee Sun Kyun thủ vai người lính có tên Park Tae Joo trong phim.

Bộ phim khác mà Lee Sun Kyuin tham gia là "Escape: PROJECT SILENCE" (đạo diễn Kim Tae-gon, phân phối và cung cấp bởi CJ ENM, sản xuất bởi Vlad Studio và CJ ENM Studio). Phim này thậm chí được chọn tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (2023) và thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả nước ngoài, cũng như nhà phê bình trước khi ra mắt. Lee Sun Kyun đảm nhận vai trò Cha Jeong Won, trợ lý tổng thống.

Vào ngày 20/10, khi tin đồn về sử dụng ma túy của Lee Sun Kyun lần đầu tiên xuất hiện, hai công ty sản xuất cho biết, "Chúng tôi sẽ theo dõi tiến triển của cuộc điều tra". Tuy nhiên, đối với dự án "Escape: PROJECT SILENCE", vì Lee Sun Kyun đóng vai chính, việc thay đổi hoặc quay lại với một diễn viên khác là không khả thi. "Chúng tôi hiện chưa xem xét việc phát hành phim vào năm 2024", họ tuyên bố.



Ngược lại, "Land of Happiness" lại có vẻ dễ dàng xử lý tình hình hơn. Đoàn làm phim vẫn cho biết, họ sẽ theo dõi kết quả điều tra, nhưng vai diễn của Lee Sun Kyun ít quan trọng hơn so với "Escape: PROJECT SILENCE", do đó, có ý kiến cho rằng họ có thể xem xét chọn một diễn viên khác.

"Người ta nói rằng Lee Sun Kyun đã xuất hiện trong "Land of Happiness" khoảng 15 tập. Tôi biết đoàn làm phim đã có một cuộc thảo luận về việc mời một diễn viên khác", nguồn tin nói với OSEN.

Số phận các tác phẩm của cố tài tử "Ký sinh trùng" - Lee Sun Kyun trở nên bất định sau cái chết của nam diễn viên. Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, theo một người trực tiếp làm việc trong đoàn làm phim "Land of Happiness" chia sẻ: "Lee Sun Kyun xuất hiện trong khoảng 15 tập phim. Không nhiều bằng các nhân vật chính, nhưng xét về tầm quan trọng thì không kém vai chính của Jo Jung Seok thủ vai là bao nhiêu. Thực tế, khoảng giữa tháng 11, có ý kiến cho rằng, nên tìm một diễn viên khác thay vì chờ đợi Lee Sun Kyun. Nhà phân phối đồng tình với ý kiến của công ty sản xuất nhưng bày tỏ nên tìm cách thay đổi trong nội bộ, không cần quay lại toàn bộ, và có nhiều đề xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay đổi khuôn mặt nam diễn viên".

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này, vì Lee Sun Kyun đã thể hiện một màn trình diễn rất xuất sắc trong "Land of Happiness", nên việc tìm kiếm người thay thế là bất khả thi. Đoàn làm phim đã quyết định hoàn thành phiên bản quay gốc mà không thay đổi dàn diễn viên.

Kế hoạch hiện tại của ê-kíp "Land of Happiness" là hoàn thành công việc hậu kỳ vào cuối tháng 2 đến tháng 3/ 2024. Việc ra mắt sẽ được xem xét kỹ lương, tuy nhiên, chắc chắn bộ phim sẽ không trình chiếu trong năm 2024.

Một lý do khác khiến "Land of Happiness" không thể phát hành vào năm 2024 hoặc thậm chí là năm 2025 là do đạo diễn Choo Chang Min sẽ bắt đầu quay bộ phim truyền hình mới cho Disney+ có tựa đề "Turd Stream". Vì thế, không thể kéo dài thời gian quay phim của "Land of Happiness".



Trước đó, Tti thể Lee Sun Kyun được phát hiện trong ôtô của anh, sáng 27/12. Sáng cùng ngày, Jeon Hye Jin báo cảnh sát chồng bỏ nhà đi, cô không thể liên lạc được với anh.

TV Chosun hôm 27/12 đưa tin về lá thư diễn viên Lee Sun Kyun để lại trước khi mất. Thư được Jeon Hye Jin, vợ diễn viên, phát hiện ra. Trong thư, anh nói với vợ: "Chúng ta không thể làm gì được nữa" và "Anh nghĩ đây là cách duy nhất".

Lee Sun Kyun nói "Xin lỗi", đề cập đến gánh nặng phạt hợp đồng quảng cáo và các dự án phim dang dở, do anh đang bị điều tra về sử dụng ma túy. Ước tính, số tiền anh bị phạt khoảng 10 tỷ won.

Lễ viếng Lee Sun Kyun diễn ra hôm 27/12, một số cộng sự của anh đến chia buồn, trong đó có Jo Jung Seok, Cho Jin Woong, Sol Kyung Gu, Yoo Jae Myung, Kim Sang Ho, Kim Seong Cheol, sao Đài Loan Hứa Quang Hán... Gia đình tổ chức tang lễ riêng tư nên những hình ảnh bên trong nhà tang lễ không được công khai.