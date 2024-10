Ban Bí thư chỉ định chức vụ Đảng với Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Chiều nay (16/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, tại hội nghị đã công bố Quyết định số 1581-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải chúc mừng đại tá Trần Xuân Ánh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Ban Bí thư chỉ định đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CATB

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Thái Bình bày tỏ mong muốn thời gian tới đại tá Trần Xuân Ánh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí và khát vọng phát triển vươn lên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; giữ vững sự ổn định chính trị - kinh tế - xã hội.

Đồng thời giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; gắn bó chặt chẽ, phối hợp thường xuyên, đồng bộ với các ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình, đại tá Trần Xuân Ánh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nỗ lực hết mình cùng các đồng chí xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Đại tá Trần Xuân Ánh nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Ánh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 8/2024.