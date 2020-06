Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Đảng với Giám đốc Công an Tuyên Quang

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 4 cán bộ giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang;

Đại tá Phạm Kim Đĩnh (bên trái - ảnh Công an Tuyên Quang).

Thượng tá Đặng Văn Long, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang;



Ông Phùng Tiến Quân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang;

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang.

Trường hợp của đại tá Phạm Kim Đĩnh, tháng 2/2020, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Tuyên Quang.

Vào cuối tháng 5/2020, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Phạm Kinh Đĩnh từng có thời gian làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và được thăng cấp hàm từ thượng tá lên đại tá vào năm 2018.