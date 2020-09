Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy và chỉ định chức vụ Đảng với Giám đốc Công an Thái Nguyên

Tại Quyết định số 2319 ngày 26/8/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020;

Tại Quyết định số 2327 ngày 31/8/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 1/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ để công bố 2 quyết định nêu trên.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định cho ông Trịnh Việt Hùng và Bùi Đức Hải (ảnh báo Thái Nguyên).

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, tiến sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.

Ông vào Đảng năm 2004. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vào tháng 6/2014, khi đang là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2010-2015. Vào năm 2015, ông được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó ông tái cử chức vụ này trong nhiệm kỳ 2016-2021.



Ông là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với trưởng hợp đại tá Bùi Đức Hải, vào cuối tháng 6/2020, ông đã nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Trước đó ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.