Nữ ca sĩ, diễn viên Zendaya đã trở lại sân khấu biểu diễn vào cuối tuần trước sau hơn nửa thập kỷ vắng bóng. Màn trình diễn của cô cùng với Labrinth tại lễ hội Coachella, trong đó có hai bài hát từ loạt phim của HBO có sự góp mặt của cô là "Euphoria".

Ngôi sao của "Spider-Man: No Way Home" đã xuất hiện gần cuối của tiết mục biểu diễn diễn của Labrinth tại sân khấu Mojave của Coachella. Cô trình diễn hai ca khúc "All for Us" từ mùa thứ nhất của loạt phim và "I'm Tired" từ mùa thứ hai. Lễ hội âm nhạc đã đăng tải đoạn video của màn trình diễn này lên tài khoản Instagram chính thức của mình.

Bạn gái của Người nhện - Zendaya trở lại sân khấu

Zendaya và Labrinth cùng xuất hiện trên sân khấu lễ hội Coachella. (Ảnh: IT).

Zendaya thừa nhận rằng, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cô xuất hiện chính thức và biểu diễn trên một sân khấu nào đó. Cô chia sẻ trong một Instagram Story: "Cảm ơn mọi người đã đón chào tôi trở lại sân khấu bằng những tình yêu chân thành. Đã quá lâu rồi, vì vậy tôi rất cảm kích".

Trong đoạn video đó, nữ diễn viên còn đề cập đến phản ứng của khán giả đối với sự xuất hiện của cô trên sân khấu, đồng thời cảm ơn khán giả đã đến. "Tôi chưa bao giờ nghe nhiều tiếng la hét như thế trong cuộc đời của mình. Tôi không nhớ toàn bộ chi tiết, nhưng cảm xúc đọng lại là tôi rất hạnh phúc", nữ ca sĩ nhớ lại khoảnh khắc "đặc biệt" và "rất, rất tuyệt vời" đó, khi đám đông hát theo cô.

Zendaya và Labrinth trên sân khấu lễ hội Coachella. (Clip: IG).

Cả Zendaya lẫn Labrinth đều đóng vai trò quan trọng trong âm nhạc của "Euphoria". Labrinth là nhà soạn nhạc, kiêm sản xuất âm nhạc gốc của chương trình HBO. Hai người đã hợp tác trên nhiều bài hát trong loạt phim như "Still Don't Know My Name" được đề cử giải Emmy, trong đó Labrinth viết lời bài hát cùng với nữ diễn viên và Muzhda Zemar-McKenzie, cũng như ca khúc nổi tiếng "All For Us", trong đó anh hát cùng với Zendaya.



Công việc của Labrinth cho phần âm nhạc của loạt phim đã đem lại cho anh tổng cộng bốn đề cử giải Emmy và một giải thắng trong hạng mục nhạc gốc và lời bài hát xuất sắc cho "All for Us". Đây không phải lần đầu tiên trong khuôn khổ Coachella năm nay mà Labrinth gây ấn tượng với một sự xuất hiện bất ngờ. Trong tuần đầu tiên của lễ hội, anh đã đưa nghệ sĩ Billie Eilish lên sân khấu để trình diễn ca khúc "Never Felt So Alone", sau đó được đăng tải trên kênh YouTube của mình.

Sự trở lại của Zendaya tại sân khấu diễn nhạc tại Coachella đã tạo nên một đêm đặc biệt và tuyệt vời cho cô và các fan hâm mộ. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển nghệ thuật của cô, sự trở lại của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan hâm mộ trên toàn thế giới.