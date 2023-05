Ngày 29/5, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa băng cướp nhí, bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Rạng sáng 27/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tình báo của anh T. (17 tuổi) về việc mình cùng bạn bị 1 nhóm đối tượng chặn đường, đuổi đánh rồi cướp xe máy, điện thoại tại nghĩa trang Triều Châu.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đến 19h cùng ngày, tổ công tác ập vào 1 thùng container thuộc khu phố Tân An, bắt giữ các đối tượng khi đang tổ chức ăn mừng chiến tích tại đây.

Một thành viên trong băng cướp. Ảnh: CACC.

Thời điểm các đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bỉnh Ngọc A. (SN: 2006) khai nhận do bực tức vì bạn gái là N.T.T.Tr. (SN: 2009) thường xuyên bị anh T. nhắn tin tán tỉnh nên A. đã rủ Lê Hoàng Thanh N. (SN: 2009), Nguyễn Ngọc N. (SN: 2006), Nguyễn Khánh N. (SN: 2007), Lê Đức A. (SN: 2006) dùng tài khoản mạng xã hội của bạn gái nhắn tin dụ T. hẹn gặp, và T. đồng ý.

T. sau đó rủ 2 người bạn thân đi cùng, và đến khu vực nghĩa trang Triều châu để gặp. Khi cả 3 vừa đến nghĩa trang theo định vị Tr. gửi, thì bất ngờ bị nhóm A. đang núp sẵn trong nghĩa trang xông vào đánh, cướp tài sản.

Tài sản sau đó được các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài, thuê phòng trọ ở chung. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.