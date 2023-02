Ban nhạc rock nước Mỹ - The Aristocrats “xông đất” sân khấu biểu diễn Việt Nam

Việt Nam đang dần trở thành một trong những lựa chọn sáng giá của các ngôi sao, nghệ sĩ quốc tế sau thời gian các tour diễn phải hoãn, huỷ do dịch bệnh Covid 19. Trong những ngày đầu năm, ban nhạc The Aristocrats đến từ nước Mỹ sẽ là một trong những cái tên đầu tiên "xông đất" sân khấu biểu diễn tại Việt Nam với đêm nhạc nằm trong tour diễn "The Defrost tour". Tên chương trình cũng ngụ ý rằng The Aristocrats đang "rã đông" sau một thời gian dài trong phòng thu, và trở lại với những nhạc phẩm mới công phu đủ sức thỏa lòng mong nhớ của giới mộ điệu.

Aristocrats gồm ba thành viên là những "tay chơi" kỳ cựu trong làng nhạc rock và progressive/fusion thế giới: Guthrie Govan (guitar), Bryan Beller (bass) và Marco Minnemann (trống). Ban nhạc được biết đến là một trong những nhóm trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion tốt nhất thế giới hiện nay. Dù là ban nhạc "ba tay" nhưng kỹ thuật điêu luyện của mỗi thành viên, khả năng trình diễn live tuyệt vời cùng khả năng ứng tấu ngoài sức tưởng tượng và sự hòa hợp ăn ý giữa họ đã làm âm nhạc và tiếng tăm của The Aristocrats vượt mọi biên giới. Các buổi biểu diễn của The Aristocrats luôn khiến người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng những người chơi guitar, đam mê nhạc rock nóng lòng chờ đợi.

Việt Nam đang dần trở thành một trong những lựa chọn sáng giá của các ngôi sao, nghệ sĩ quốc tế sau thời gian các tour diễn phải hoãn, huỷ do dịch bệnh Covid 19. Trong những ngày đầu năm, ban nhạc The Aristocrats đến từ nước Mỹ sẽ là một trong những cái tên đầu tiên "xông đất" sân khấu biểu diễn tại Việt Nam với đêm nhạc nằm trong tour diễn "The Defrost tour". Tên chương trình cũng ngụ ý rằng The Aristocrats đang "rã đông" sau một thời gian dài trong phòng thu, và trở lại với những nhạc phẩm mới công phu đủ sức thỏa lòng mong nhớ của giới mộ điệu.

Aristocrats gồm ba thành viên là những "tay chơi" kỳ cựu trong làng nhạc rock và progressive/fusion thế giới: Guthrie Govan (guitar), Bryan Beller (bass) và Marco Minnemann (trống). Ban nhạc được biết đến là một trong những nhóm trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion tốt nhất thế giới hiện nay. Dù là ban nhạc "ba tay" nhưng kỹ thuật điêu luyện của mỗi thành viên, khả năng trình diễn live tuyệt vời cùng khả năng ứng tấu ngoài sức tưởng tượng và sự hòa hợp ăn ý giữa họ đã làm âm nhạc và tiếng tăm của The Aristocrats vượt mọi biên giới. Các buổi biểu diễn của The Aristocrats luôn khiến người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng những người chơi guitar, đam mê nhạc rock nóng lòng chờ đợi.