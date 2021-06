Bạn nhậu bị đánh, cầm dao đi tiếp ứng, đâm đối thủ tử vong

Ngày 5/6, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) để điều tra về tội giết người.



Thông tin ban đầu, vào tối 2/6, Nguyễn Hoàng Kha cùng nhóm bạn nhậu ở nhà Đỗ Văn Mạnh (ngụ ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp). Nhậu được một lúc thì Nguyễn Công Thành đi rước Huỳnh Văn Bình đến nhậu cùng. Trên đường quay lại thì Thành xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bạch Văn Pháp, Nguyễn Chí Hòa và Lê Minh Trân (18 tuổi). Bình chạy về báo cho Kha và nhóm nhậu biết.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Lúc này Kha liền lấy con dao Thái lan đến đánh nhau với nhóm của Trân. Trong lúc ẩu đả, Kha dùng dao đâm một nhát vào bụng của Trân rồi quay về chỗ nhậu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.



Qua khám nghiệm tử thi, hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/6, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Phú Tân đã xác định Kha là nghi phạm án nên mời về trụ sở làm việc. Bước đầu, Kha quanh co chối tội nhưng sau nhiều giờ công an đấu tranh khai thác Kha đã phải cúi đầu nhận tội.