Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc: KCN Bình Xuyên II chú trọng bảo vệ môi trường

Nhờ việc giám sát chặt chẽ, tuyên truyền các công ty, người lao động ngày một nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong công ty và trong KCN. .

Thực trạng công tác BVMT tại các KCN Vĩnh Phúc

Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020 là 18 khu công nghiệp (KCN), quy mô 5.228ha. Đã có 09/18 KCN được thành lập và cấp GCNĐT/GCNĐKĐ với tổng diện tích: 1.842,62ha, tổng vốn đăng ký là 7.914,82 tỷ đồng và 117,42 triệu USD (8 KCN đã đi vào hoạt động, 1 KCN đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.340,11ha, diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, GPMB là 1.042,78ha, diện tích đất cho thuê, đăng ký thuê là 647,93ha, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đạt 62%. Tổng vốn thực hiện đến thời điểm hiện tại là 2.504,03 tỷ đồng (bằng 32% tổng vốn đăng ký) và 66,49 triệu USD (bằng 57% tổng vốn đăng ký).

KCN Bình Xuyên II (Vĩnh Phúc) được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đã và đang là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp.

Hiện tại có 07 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 21.800m3/ngày đêm; có 06 KCN đã có hệ thống quan trắc tự động liên tục theo quy định của pháp luật. 92% nước thải được thải ra môi trường đã được xử lý.



Tính đến thời điểm báo cáo, tại các khu công nghiệp đã thu hút được 352 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.562,49 tỷ đồng và 291 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.988,99 triệu USD, giải quyết việc làm cho 86,8 nghìn lao động, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 66,2 nghìn người (chiếm 79% tổng số lao động).

Theo ông Bùi Minh Hồng – Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua, ngoài việc làm tốt công tác thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, công tác BVMT luôn được Ban quan tâm, quán triệt đến từng công ty. Nhờ đó, năm 2019 Ban đã thực hiện xác nhận Kế hoạch BVMT cho 29 dự án (Từ ngày 01.01 đến ngày 15.8.2019). Tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 66 dự án. Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tổng cục Môi trường 01 dự án. Đóng góp ý kiến xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 15 dự án.

Thực hiện lựa chọn nhà thầu lấy mẫu và phân tích nước thải công nghiệp xác định mẫu vi phạm đối với các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đấu thầu và Quyết định của UBND tỉnh; thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, kiểm soát các nguồn thải của 62 doanh nghiệp trong KCN; xác nhận việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của địa phương về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Công nghệ Cosmos; yêu cầu các công ty hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN nghiêm chỉnh chấp hành công tác PCCC, triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Đa số các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Bình Xuyên II (Vĩnh Phúc) là sản xuất trong lĩnh vực điện tử, nên ít gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc. Xác nhận chỉ số đồng hồ giám sát khối lượng nước thải của Công ty TNHH Tissue Linh An. Kiểm tra lắp đặt lò tầng sôi ở xưởng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong. Phối hợp kiểm tra nhà máy xử lý nước thải GĐ2 của KCN Bá Thiện II. Tham gia các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số doanh nghiệp trong KCN ...

Tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN, chủ đầu tư hạ tầng KCN; Giám sát chặt chẽ, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, khí thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, vận hành ổn định và ký hợp đồng xử lý nước thải sản xuất với các doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong KCN.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực môi trường, đất đai trong các KCN. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường giám sát quản lý hoạt động xả thải, đặc biệt đối với hoạt động xả thải liên quan đến hóa chất tại các KCN, nhằm đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

KCN Bình Xuyên II được đầu tư gần 150 triệu UBD

Với vị trí thuận lợi, thuộc huyện Bình Xuyên, cách Cao tốc Nội Bài – Lào Cai 02km; cách sân bay Quốc tế Nội Bài 20km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 45km, cách cảng nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh) 160 km, cách Thủ đô Hà Nội 40km. Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giá thuê đất đã có hạ tầng thấp hơn so với một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, KCN Bình Xuyên II, luôn là một trong những KCN hấp dẫn với các nhà đầu tư.

KCN Bình Xuyên II được đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng năm 2014, do Công ty TNHH Fu Chuan làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 150 triệu USD, diện tích quy hoạch giai đoạn I trên 42ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp gần 32ha.

Công ty Điện tử YPE Vina - một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại KCN Bình Xuyên II

Theo ông Nguyễn Văn Nứa – Phòng Quản lý Tài nguyên (Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc), ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Công ty TNHH Fu Chuan đã tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp. Sau 1 năm thực hiện, Công ty hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải, chất thải riêng biệt có công suất 1.800 m3/ngày, đêm; trạm điện 110/35/22 kv công suất 126 MVA… để đón các nhà đầu tư.

Giá thuê đất vào KCN Bình Xuyên II thấp hơn 10 USD/m2 so với khu công nghiệp Bình Xuyên; thấp hơn 13 USD/m2 so với khu công nghiệp Khai Quang và thấp hơn 15 USD/m2 so với khu công nghiệp Bá Thiện II... Riêng tiền thuê đất thô doanh nghiệp được miễn đến ngày 31.12.2025; giá thuê nhà xưởng là từ 2,7-3,1 USD/m2/tháng.

Nhờ vị trí thuận lợi, giá thuê hợp lý và hạ tầng đồng bộ, sau 6 năm đi vào hoạt động, KCN Bình Xuyên II (giai đoạn I) đã thu hút 32 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 270 triệu USD, là KCN thứ 3 của tỉnh có tỷ lệ lấp đầy 100% sau khu công nghiệp Kim Hoa và khu công nghiệp Bá Thiện (giai đoạn I). Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN này chủ yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực: Linh kiện điện tử, thiết bị văn phòng, điện thoại di động, phần mềm...t ạo việc làm, thu nhập ổn định cho cho gần 7.300 lao động.

Thực hiện đúng cam kết, quy định về đầu tư, hiện nay, Công ty TNHH Fu Chuan đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án xây dựng khu nhà ở công nhân và công trình dịch vụ công cộng Phoenix Town tại xã Bá Hiến với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, không chỉ đáp ứng tốt nhu chỗ ở và các công trình dịch vụ cho hàng ngàn công nhân lao động KCN Bình Xuyên II mà cả chỗ ở cho người lao động đang làm việc tại nhiều KCN trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1839, ngày 23.7.2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Bình Xuyên II, Công ty TNHH Fu Chuan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ mở rộng giai đoạn II của dự án, với diện tích trên 63ha, tổng vốn đầu tư 18 triệu USD trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 được đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại, khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 50 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp điện tử, cơ khí, kho bãi... góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sạch bảo vệ môi trường

KCN Bình Xuyên II với một hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư bài bản, đồng bộ, đã thu hút được rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước có chất lượng cao đầu tư vào. Nhận thức được việc bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng Ban quản lý KCN Bình Xuyên II, bên cạnh việc thường xuyên giám sát các công ty thực hiện việc xử nước chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, không khí, Ban đã và đang vận động, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ môi trường. Việc làm của Ban đã được nhiều công ty hưởng ứng.

Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện, nhiều công ty đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Như trình độ nhận thức của công nhân còn hạn chế, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. Một số công ty còn ỉ lại vào các hợp đồng xử lý chất thải với các cơ quan chức năng, nên chưa thực sự chú trọng vào việc xử lý chất thải tại chỗ. Chỉ một số doanh nghiệp đầu tư vận hành hệ thống xử lý chất thải tại chỗ. Số còn lại, không đầu tư, hoặc đầu tư, nhưng còn mang tính hình thức, đối phó với cơ quan chức năng là chính, hiệu quả của việc xử lý chất thải chưa cao.

Do đó, giải pháp để công tác bảo vệ môi trường tại KCN Bình Xuyên II ngày một được nâng cao. Trước tiên, Ban quản lý KCN Bình Xuyên II phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong việc bảo vệ môi trường. Đối với các công ty, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm công tác bảo vệ môi trường. Yêu cầu các công ty phải có hệ thống xử lúc chất thải nội bộ. Nếu chưa có điều kiện xây dựng hệ thống xử lý chất thải nội bộ, yêu cầu các công ty phải có cam kết, ký hợp đồng với đơn vị thứ 2 để xử lý các chất thải của công ty mình…

Với việc triển khai đồng bộ các giải, quyết liệt trong việc bảo vệ môi trường, tôi tin rằng, trong thời gian tới KCN Bình Xuyên II sẽ ngày càng có môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp hơn và sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng sự lựa chọn thông thái của các nhà đầu tư.