Bán SH lấy tiền tiêu xài rồi giả báo bị... cướp

Chiều 6/4, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thông tin, qua xác minh, Công an quận Cẩm Lệ xác định, vụ tấn công người đi đường, cướp xe máy tại đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ) vào chiều 2/4 là không có thật.

"Thực chất đây là vụ báo tin giả, nhằm mục đích che đậy việc tự bán xe tiêu xài rồi, bịa đặt tạo lý do cá nhân riêng. Khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận đã chức điều tra, tốn nhiều thời gian và công sức nhưng kết quả cuối cùng là tin do chính bị hại giả tạo ra", đại diện Công an quận Cẩm Lệ cho biết.

Trước đó, vào khoảng 15h30 phút ngày 2/4, trực ban Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ tiếp nhận trình báo của T.C.C (27 tuổi, trú huyện Hòa Vang) cho biết khi đang lưu thông trên tuyến đường Thăng Long, gần cầu Đỏ, quận Cẩm Lệ, anh ta bị 4 đối tượng tấn công, cướp xe máy Honda SH 159i màu đỏ đô...

Qua tiếp nhận trình báo của nạn nhân, ngay lập tức Công an phường Hòa Thọ Đông phối hợp với đội hình sự Công an quận Cẩm Lệ tiến hành xác minh hiện trường, để điều tra truy xét các đối tượng gây án… Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện đây là thông tin giả nên đã tiến hành đấu tranh, khai thác đối với “nạn nhân” T.C.C biết không thể che giấu hành vi bịa đặt của mình nên C đã thừa nhận: Chiếc xe mà anh ta báo “bị cướp” thực chất đã được đem bán lấy tiền tiêu xài. Sợ gia đình phát hiện, la mắng nên C đã đến Công an phường trình báo tin giả để đối phó…

Tài xế xe công nghệ tên T.D.K đã báo tin bị cướp giả để che đậy việc bán xe, nợ nần do chơi tiền ảo đã bị lực lượng công an phát hiện, xử lý hành vi.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, thời gian gần đây lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều tin báo giả liên quan đến việc bị cướp, bị trộm, tin báo cháy, báo án… nhằm mục đích để che đậy việc làm mất, chiếm đoạt tài sản, tạo lý do cá nhân riêng để trốn tránh hoặc muốn trêu đùa với lực lượng chức năng.

Khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phải tổ chức truy vết, điều tra, tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng kết quả cuối cùng là tin giả do chính “bị hại giả” tạo ra.

Trước đó, cuối năm 2021, Công an quận Cẩm Lệ cũng đã hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với T.D.K (SN 1995, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) là một shipper công nghệ về hành vi báo tin giả.

Cụ thể, anh K đã tự bịa chuyện bị 1 người khách ngồi phía sau kề dao vào cổ yêu cầu K xuống xe, lấy hết tài sản trên người và cướp xe máy của K bỏ trốn... Sau đó, K được người dân đưa đến Công an phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ để trình báo…

Tuy nhiên qua xác minh, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện anh T.D.K báo tin giả, vì lý do K nợ nần do đầu tư chơi tiền ảo nên đã bán xe và điện thoại di động, sợ gia đình phát hiện nên ngụỵ tạo “vụ cướp”…