TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai nghi phạm đâm chết nam dân quân tự vệ; treo cổ tự sát ở nhà tạm giữ

Lời khai của nghi phạm đâm chết nam dân quân tự vệ tại TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Những ngày qua, thông tin nam thanh niên dân quân tự vệ đang đứng phân luồng giao thông tại quận Gò Vấp, TP.HCM bị đâm tử vong khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Người đàn ông gây ra cái chết cho nam thanh niên này là phụ huynh đến trường để đón con trong cơn mưa chiều 4/4. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, vài lời qua tiếng lại giữa đôi bên đã khiến người đàn ông bực tức, lấy dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp vào nam thanh niên dân quân tự vệ.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp vào ngày 4/4. Nạn nhân là anh N.T.H. (SN 2001), dân quân tự vệ thuộc phường đội 14, quận Gò Vấp.

Hiện trường vụ nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong. Ảnh: A.X

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú vào sáng ngày hôm sau. Bước đầu, Công an TP.HCM đã lấy được lời khai về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn khiến nam dân quân tự vệ tử vong trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 16h15 ngày 4/4, ông Lương Quốc Tuấn (SN 1972, ngụ quận 12) chạy xe máy từ nhà đến trường học trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp để đón con gái tan học về.

Thời điểm này, trời đang đổ mưa lớn nên khi đến trường, ông Tuấn đậu xe máy trước quán bà bán nước gần chốt dân phòng rồi mở cốp xe lấy áo mưa cho con gái.

Nghi phạm tại hiện trường lúc xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.X

Anh N.T.H đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực đi đến chỗ ông Tuấn và yêu cầu ông Tuấn nhanh chóng di chuyển xe ra chỗ khác để khỏi kẹt xe.

Ông Tuấn có trao đổi với H. là để mặc áo mưa cho con gái xong sẽ đi nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Tuy nhiên, người dân xung quanh can ngăn nên ông Tuấn quay đầu rời đi.

Khi ông Tuấn định rời đi, anh H. đi ra giữa đường rồi quay đầu lại tiếp tục chửi ông Tuấn nên hai bên mâu thuẫn tiếp. Bực tức, ông Tuấn lấy dao trong túi quần bên phải đâm nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi đâm H., ông Tuấn dắt xe máy đến khu vực gần đó để chờ đón con gái. Lúc này, có một nhóm người chạy đến đòi đánh ông Tuấn.

Do sợ hãi nên ông Tuấn cùng con gái chạy bộ vào hẻm đối diện để tránh bị người dân đuổi đánh và điện thoại cho vợ ông Tuấn đến đón về nhà. Đến sáng hôm sau (5/4), ông Tuấn ra công an đầu thú.

Một người treo cổ tự sát khi bị tạm giữ ở Thái Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, đơn vị này vừa kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng.

Theo đó, Nguyễn Danh T (SN 1978, Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình) bị tạm giữ tại đây từ ngày 27/3/2022 đến ngày 30/3/2022 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguyễn Danh T đã tự sát treo cổ bằng cách dùng quần dài của T treo vào cửa sổ phòng tạm giữ.

Cán bộ công an trực Nhà tạm giữ phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Bệnh viện xác định Nguyễn Danh T đã tử vong vào khoảng 1 giờ ngày 29/3/2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng về trường hợp người đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng treo cổ tự sát, Phòng 8 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tham mưu với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, thành lập Đoàn kiểm sát và tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng.

Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng. Ảnh: VKSNDTB

Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình do bà Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm sát đột xuất.

Sau khi nghe lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng báo cáo vụ việc Nguyễn Danh T tự sát, đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ tạm giữ; kiểm tra công tác phân công lãnh đạo, cán bộ trực tại Nhà tạm giữ trong các ngày 28, 29/3/2022 và công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng người mới đưa vào Nhà tạm giữ.

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra, lục soát tại buồng tạm giữ có đối tượng tự sát và một số buồng tạm giữ, tạm giam, buồng phạm nhân; tiến hành gặp hỏi một số người đang bị tạm giam, phạm nhân đã tham gia cùng cán bộ cứu giúp người tự sát.

Kết quả kiểm sát thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng thực hiện tốt công tác lập hồ sơ; công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam… theo đúng quy định tại Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý giam giữ; công tác giáo dục để phòng ngừa việc trốn, chết, tự sát tại Nhà tạm giữ.

Tuyên án cựu trưởng phòng của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/4, theo TAND tỉnh Đắk Lắk, sau hơn một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án bị cáo Dương Ngọc Đức (46 tuổi, trú tại xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 6 năm tù giam về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Được biết từ năm 2008 đến năm 2018, Đức là Trưởng phòng Tổng hợp của Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Từ năm 2018 đến tháng 11/2020, Đức chuyển sang làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.



Theo cáo trạng, năm 2009, Đức biết Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) đầu tư thực hiện Dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk).



Để có tư cách pháp nhân ký hợp đồng thực hiện dự án với công ty trên, năm 2010, Đức rủ một số người góp vốn và thành lập Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đức Nguyên, có trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột.

Dương Ngọc Đức tại phiên toà xét xử. Ảnh: TT

Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông không có tên Đức. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 10/2018, tại Công ty Đức Nguyên, mặc dù không được phép thành lập, điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhưng Đức đã có hành vi làm giả 48 tài liệu của công ty này.

Theo đó, Đức đã giả mạo chữ ký của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty, giả danh Phó Giám đốc công ty, dùng con dấu của để đóng vào các loại giấy tờ làm giả.



Đức sử dụng các tài liệu làm giả này để đăng ký thay đổi doanh nghiệp, giả mạo tư cách pháp nhân để mở tài khoản của Công ty Đức Nguyên tại một số ngân hàng.

Mặt khác, Đức còn đứng ra đại diện công ty để toàn quyền thực hiện giao dịch các tài khoản này. Bên cạnh đó, Đức còn dùng các tài liệu giả để thỏa thuận, bàn bạc ký kết hợp đồng với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn để được tạm ứng kinh phí 12 tỷ đồng.

Với các tình tiết, diễn biến của vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù giam về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bắt tạm giam Đội trưởng trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Như Dân Việt đã thông tin: Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, tối 5/4, Công an huyện Văn Yên đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên phê chuẩn.

Bắt tạm giam Đội trưởng trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Văn Đức

Được biết, ông Nguyễn Văn Hưng là Đội trưởng đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam - VECS).

Trước đó, Công an huyện Văn Yên nhận được phản ánh từ người dân về một số nhân viên đang công tác tại trạm thu phí IC14 (thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) trong thời gian qua đã nhận tiền để cho xe chở hàng quá tải, quá khổ vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Qua đó, Công an huyện Văn Yên đã vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, thu thập được, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên triệu tập một số nhân viên trạm thu phí IC14 có liên quan và một số bị hại là lái xe tải lên làm việc.

Sau khi có đủ căn cứ, ngày 2/4, Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can, gồm: Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985), Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, cùng trú thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình 1, xã Âu Lâu, TP.Yên Bái); Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 4 tháng.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam - VECS (đơn vị quản lý trạm thu phí IC14) cho biết, đơn vị hiện đang họp bàn phân công nhân sự thay thế cho các đối tượng bị bắt tạm giam, để đảm bảo các công việc tại trạm thu phí hoạt động bình thường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái mở rộng điều tra, làm rõ.

Vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau: Nghi can từng làm đám cưới với nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau, trưa 6/4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho hay, hiện nghi can Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà ông Trần Văn Hường (SN 1956, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

Vào chiều 5/4, đại tá Phạm Minh Lũy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Nghi can được xác định là Nguyễn Hoàng Lên (người sống như vợ chồng với nạn nhân T). Lên có dấu hiệu tự tử, bị thương rất nặng, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hường có 5 người gồm: Vợ chồng ông Hường, con gái, cháu ngoại và Lên. Ông Hường thường xuyên canh chòi vuông tôm cách nhà vài km.

Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Lên về ở cùng gia đình Hường khoảng cuối năm 2021 và đã tổ chức đám cưới với chị T. T đã có con riêng với chồng trước.

Những người hàng xóm cũng cho biết, không nghe thấy tiếng kêu cứu hay la hét trong đêm 4/5 và rạng sáng 5/4 (thời gian trước khi ông Hường từ chòi vuông về nhà).

Như tin đã đưa, vào lúc 8h40 ngày 5/4, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm nhận được tin báo vụ việc 3 người tử vong tại nhà trên địa bàn thị trấn.

Cụ thể, vào lúc 8h30 cùng ngày, ông Hường phát hiện bà N.N.X (SN 1964, vợ ông Hường), chị T.T.M.T (SN 1989, con ông Hường) và cháu P.M.T (SN 2016, cháu ngoại ông Hường), cùng ngụ tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.