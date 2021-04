Bạn thân Công Phượng, Sadio Mane trở thành "bom tấn" của Sài Gòn FC

Mới đây, trung vệ Diakite đã nói lời chia tay CLB TP.HCM. Cầu thủ người Senegal đã bị loại khỏi danh sách đăng ký cho giai đoạn 1 V.League 2021. Đội chủ sân Thống Nhất muốn đầu tư cho hàng công nên đã chấp nhận loại Diakite.



Chia sẻ trên trang cá nhân, trung vệ này ngậm ngùi: "Thật không may, tôi rất buồn và thất vọng khi phải thông báo với mọi người rằng kể từ hôm nay thì tôi đã chính thức rời khỏi CLB TP.HCM... Tôi không phải là người tiêu cực và thích chỉ trích, lý do đơn giản để tôi rời TP.HCM là vì tôi đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV trưởng nên tôi chấp nhận quyết định này. Và xin chúc câu lạc bộ gặp nhiều may mắn.

Tương lai luôn là điều bí ẩn. Và biết đâu tôi lại được chơi trước NHM Việt Nam một lần nữa. Còn bây giờ tôi chỉ biết nói cám ơn và chào tạm biệt các bạn".

Diakite chia tay CLB TP.HCM

Ngay sau khi quyết định được đưa ra, đã có rất nhiều đồn đoán về tương lai của Diakite. Nhiều người cho rằng, cầu thủ này sẽ chuyển tới HAGL để hội ngộ với người bạn thân là Công Phượng. Mặc dù vậy, HAGL đang thi đấu rất ổn định và không có ý định thay đổi ngoại binh.

Ngày 8/4, bến đỗ tiếp theo của Diakite đã được hé lộ khi Sài Gòn FC đã thuyết phục được cầu thủ này ký hợp đồng. Có thể nói rằng đây là một lựa chọn vẹn cả đôi đường.

Diakite sẽ chuyển tới Sài Gòn FC

8 vòng đấu có 6 điểm, ghi 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 10 bàn, đấy là những thông số của Sài Gòn FC tính cho đến thời điểm này. Nhìn vào những con số trên, có thể gói gọn Sài Gòn FC như thế này: Công cùn còn thủ tồi.

Về phía Diakite, trung vệ có bạn thân là siêu sao Sadio Mane (Liverpool) cũng khó mà từ chối lời mời từ người hàng xóm của CLB TP.HCM. Diakite vẫn được ở lại sân Thống Nhất và chắc chắn sẽ sắm vai trụ cột trong đội hình của HLV Phùng Thanh Phương bởi Thiago Santos chưa đáp ứng được kỳ vọng.