Bán thịt lợn, nước mắm, mì tôm, Masan đạt doanh thu kỷ lục 88.617 tỷ, lợi nhuận chia cho cổ đông tăng 593%

Tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh, Masan đạt 88.617 tỷ đồng doanh thu

Theo báo cáo của Masan, năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020.

Mức tăng này là nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh của Masan tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2021 là 23.828 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2020 để so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan trong năm 2021 và Quý 4/2021 lần lượt tăng 16,6% và 17,0% so với cùng kỳ năm trước.



Đáng chú ý, The CrownX, nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings, trong năm nay đạt doanh thu thuần 58.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, WinCommerce đạt doanh thu thuần 30,9 ngàn tỷ đồng năm 2021, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái dù có số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 địa điểm so với đầu năm 2020.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến việc mở rộng hệ thống bị hạn chế, WinCommerce cũng đã khai trương 388 cửa hàng WinMart+ vào năm 2021, trong đó, có 284 cửa hàng được mở mới trong Quý 4/2021. Với tiến độ này, WinCommerce tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng doanh thu cho năm 2022.

Đối với Masan Consumer Holdings, doanh thu thuần năm 2021 và Quý 4/2021 tăng lần lượt 20,0% và 32,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của Masan MEATLife (MML) - mảng thịt lợn mát của Masan cũng tăng trưởng tới 17,2% so với năm 2020, hoặc 26,9% nếu chỉ tính đến doanh thu bán thức ăn chăn nuôi 11 tháng đầu tiên trong năm 2020. Đáng chú ý, doanh thu thuần mảng thịt theo hình thức nhượng quyền thương mại của MML đã tăng 71% so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials (MHT) đạt doanh thu thuần 13.564 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 86.0% so với cùng kỳ.

Masan cho biết, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) hợp nhất của Masan năm 2021 tăng 57,7% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỷ đồng. EBITDA của The CrownX năm 2021 đạt 7,8 ngàn tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm trước.

EBITDA của WinCommerce năm 2021 đã cải thiện 2.334 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm 2021. Điều này giúp WinCommerce có niềm tin vững chắc triển vọng kinh doanh năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty năm 2021 tăng trưởng 593,8% đạt mức 8.561 tỷ đồng.

EBITDA của MCH năm 2021 đạt 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA năm 2021 của MML giảm 2,8% so với cùng kỳ, chủ yếu do biên lợi nhuận thấp hơn của thức ăn chăn nuôi, được bù đắp nhờ biên lợi nhuận của mảng thịt tích hợp (thịt heo).

EBITDA của MHT tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 3.032 tỷ với đà sinh lời mạnh trong năm.

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty ở mảng kinh doanh cốt lõi (không bao gồm lãi/lỗ một lần và khấu hao do điều chỉnh giá trị hợp lý và lợi thế thương mại) năm 2021 tăng 256,3% so với năm 2020, đạt 4.400 tỷ đồng.