Bảng cảnh báo trước dự án Charm Diamond bất ngờ biến mất, cơ quan quản lý nói gì?

Bảng cảnh báo trước dự án Charm Diamond bất ngờ biến mất

Sau bài viết "Bình Dương: Cảnh báo dự án Charm Diamond chưa đủ điều kiện mua bán, người mua cẩn trọng", tấm bảng thông báo của lực lượng chức năng đặt trước dự án đã bất ngờ biến mất. Trước đó, khu vực đặt bảng cảnh báo còn bị che khuất bởi nhiều cành cây khô, bụi cỏ thì nay đã được dọn dẹp, đốt rác sạch sẽ chỉ có điều... không còn tấm bảng của cơ quan chức năng.

Trước vấn đề này, ông Võ Tường Văn - Chủ tịch UBND phường Dĩ An (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khẳng định, UBND phường không tiến hành thực hiện di dời bảng thông báo được cắm trước dự án chung cư cao tầng khối B4, thuộc khu liên hợp cao ốc Sóng Thần, khu phức hợp Charm Plaza 1.

"UBND phường sẽ kiểm tra và nếu tấm bảng bị mất thì sẽ cho cắm lại biển khác để tiếp tục cảnh báo tới người dân", ông Võ Tường Văn cho hay.

Bảng cảnh báo do UBND phường cắm trước dự án Charm Dimond bất ngờ biến mất. Ảnh: Gia Linh

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa qua, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố công khai thông tin về một số dự án bất động sản trên địa bàn. Trong đó, dự án Charm Diamond (do Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam - DCT Group, thuộc Tập đoàn Charm Group làm chủ đầu tư) được cơ quan chức năng đề cập đến.



Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có nhiều dự án bất động sản, nhà ở chưa đầy đủ các điều kiện pháp lý, chưa được huy động vốn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết dự án chung cư cao tầng khối B4, thuộc khu liên hợp cao ốc Sóng Thần, khu phức hợp Charm Plaza 1 (có tên thương mại là Charm Diamond) do Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (DCT Group) thuộc Tập đoàn Charm Group làm chủ đầu tư hiện chưa đủ điều kiện pháp lý nên chưa được Sở cấp phép trong việc kinh doanh mua bán.

Ông Tuấn Anh cho biết đối với dự án trên, Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản của chủ đầu tư đề nghị được chấp thuận đủ điều kiện huy động vốn hoặc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai… Các công ty môi giới, công ty liên kết với chủ đầu tư tổ chức huy động vốn dưới các hình thức đều vi phạm các quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề tấm bảng cảnh báo trước dự án bị biến mất, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết việc tổ chức cắm biển thông báo được Sở Xây dựng phối hợp với lực lượng địa phương triển khai ở tất cả các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

UBND phường Dĩ An (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã cắm bảng thông báo, khuyến cáo người dân về dự án Charm Diamond chưa đủ điều kiện mua bán. Ảnh: Gia Linh

"Việc cắm biển thông báo trước dự án được cơ quan chức năng thông báo với chủ đầu tư và giao cho chủ đầu tư quản lý bảo quản. Nếu tự ý di dời thì buộc phải trả lại vị trí cũ, nếu mất thì cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và cắm lại biển mới", ông Tuấn Anh thông tin.

Về việc biển thông báo "mất tích" sau phản ánh của cơ quan báo chí. Ông Tuấn Anh cho biết sẽ đề nghị Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng cho kiểm tra vấn đề trên.

Khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua dự án

"Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, thông tin rõ về các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh. Để thiết thực hơn, Sở phối hợp cùng thực hiện cắm hàng loạt các bảng cảnh báo trước dự án, công bố thông tin liên tục trên website của Sở. Trong các cuộc họp báo, lãnh đạo Sở cũng chia sẻ với các có quan báo chí về tình hình pháp lý dự án để truyền thông rộng rãi tới người dân, khách hàng", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân trước khi giao dịch mua bán nhà đất, người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin. Như tra cứu trên mạng, tại chính quyền địa phương… Việc này là rất cần thiết và tránh được những rủi ro không đáng có.

Sở Xây dựng cho biết sẽ đề nghị Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng cho kiểm tra vấn đề bảng cảnh báo trước dự án biến mất. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, UBND phường Dĩ An (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã cắm bảng thông báo, khuyến cáo người mua căn hộ tại dự án chung cư cao tầng khối B4, thuộc khu liên hợp cao ốc Sóng Thần, thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1 (có tên thương mại là Charm Diamond).

Theo thông tin trên biển thông báo từ UBND phường Dĩ An, TP.Dĩ An, thì hiện nay "dự án Charm Dimond" chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn trong dự án do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt cuối tháng 4/2024, bảng cảnh báo trước dự án Charm Dimond bất ngờ biến mất.