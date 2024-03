Long An: Cảnh báo căn hộ rao "giá rẻ" của Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện pháp lý Long An: Căn hộ Cát Tường Phú An rao bán, "dụ" khách cọc tiền khi chưa đủ điều kiện pháp lý

Dự án Cát Tường Phú An hiện đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng vẫn chưa đầy đủ các điều kiện pháp lý.

Dự án Cát Tường Phú An vẫn là bãi đất trống Những ngày qua, giới đầu tư tại khu vực TP.HCM, Long An đang xôn xao về dự án căn hộ Cát Tường Phú An trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khi có hơn 20 sàn tham gia lễ ra mắt và tham gia vào bán hàng. Trên nhiều website, trang thông tin, mạng xã hội, dự án trên được quảng cáo với những lời rao "có cánh" như là một trong những dự án có vị trí đẹp, giá rẻ, tiện nghi, thích hợp với các cặp đôi trẻ, người trẻ thích sống nơi an lành, tiện nghi. Dự án căn hộ Cát Tường Phú An tọa lạc trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng được quảng cáo là liền kề TP.HCM. Ảnh: Gia Linh Theo tìm hiểu, khu căn hộ Cát Tường Phú An hiện đang được Cát Tường Group làm đơn vị phát triển dự án. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2ha với 1.654 căn hộ, trong đó 49 căn shophouse. Mật độ xây dựng dự án Cát Tường Phú An là 50,26%, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có 5 block, trong đó, block A, D, E có 18 tầng, còn block B, C có 17 tầng. Dự án Cát Tường Phú An hiện đang được Cát Tường Group làm đơn vị phát triển dự án. Ảnh: Gia Linh Qua khảo sát từ một số nhân viên bán hàng của Cát Tường Land, dự án trên đang được chào bán với giá khởi điểm tầm 24 triệu/m2. Tuy nhiên, theo tìm hiểu PV, dự án trên chưa đủ điều kiện pháp lý để đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án Cát Tường Phú An hiện chỉ mới được quây tôn xung quanh, chưa có dấu hiệu xây dựng. Ảnh: Gia Linh Dự án Cát Tường Phú An ở Long An chưa đủ điều kiện mua bán, chính quyền cắm biển cảnh báo người dân ĐỌC NGAY Cụ thể, dự án trên chỉ mới được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương ngày 21/11/2023 cho nhà đầu tư Công ty TNHH KOPHO Việt Nam có trụ sở tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Chủ đầu tư hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt đề án 1/500, nên các thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện. Để "tận mục sở thị" dự án, PV đã di chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM tới dự án trên, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới có mặt tại dự án, đường dẫn vào bên trong chỉ vừa vặn 2 chiếc xe ô tô con tránh nhau. Hiện trạng được chủ đầu tư quây tôn xung quanh, bên trong dự án vẫn là bãi đất trống, chưa hề có dấu hiệu của việc xây dựng. Cẩn thận với chiêu "đặt cọc giữ chỗ" dự án Cát Tường Phú An Mặc dù chỉ mới được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, nhiều sàn môi giới, trong đó có nhân viên môi giới của Cát Tường Land đã chào sản phẩm đến với người mua bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ. Bên trong dự án vẫn là bãi đất trống, chưa có dấu hiệu xây dựng. Ảnh: Quốc Nguyên Cụ thể, nhân viên môi giới của Cát Tường Land giới thiệu đến khách hàng dự án trên với hàng loạt những tiện ích; khi được hỏi về tiến độ xây dựng thì các nhân viên này chỉ nói rằng chủ đầu tư sẽ cam kết tiến độ với khác hàng và tạo điều kiện để khách mua cũng như đầu tư có lợi nhuận. Về phần pháp lý dự án, nhân viên môi giới đưa ra chấp thuận chủ trương đầu tư, để khách hàng tin tưởng hơn, các nhân viên còn đưa ra một thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Nghé về thông báo "tài trợ khách hàng cá nhân mua nhà ở tại dự án Cát Tường Phú An". Nhân viên của Cát Tường Land tư vấn đặt cọc giữ chỗ thì phải chuyển 50 triệu đồng. Ảnh: Gia Linh Khi PV hỏi về trình tự các thủ tục giấy tờ có được đảm bảo, nhân viên của Cát Tường Land tư vấn đặt cọc giữ chỗ chuyển 50 triệu đồng qua số tài khoản của Công ty CP kinh doanh bất động sản Cát Tường Land. Nhân viên tư vấn cho biết tới cuối tháng 3/2024 sẽ có đợt mở bán chính thức, khách hàng sẽ được chọn căn trong giỏ hàng rồi tiếp tục ký các hợp đồng thỏa thuận với chủ đầu tư. Khi PV muốn hỏi kỹ hơn về quy trình, loại hợp đồng sẽ ký thì các nhân viên môi giới báo sẽ thông tin lại sau. Nhân viên môi giới của Cát Tường Land đã chào sản phẩm đến với người mua bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ. Ảnh: Gia Linh Liên quan đến dự án Cát Tường Phú An, UBND xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) đã cắm bảng thông báo để khuyến cáo người mua căn hộ tại dự án Cát Tường Phú An.

Nội dung thông báo thể hiện, dự án Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện mua bán, kinh doanh căn hộ do chưa thực hiện thủ tục theo quy định. Cơ quan chức năng còn để lại số điện thoại trên bảng thông báo và yêu cầu người dân cần thông tin thì liên hệ hoặc tới UBND xã để tìm hiểu, sẽ có cán bộ tư vấn tránh việc người dân mua phải dự án chưa đầy đủ pháp lý. Thời gian qua, bảng cảnh báo của chính quyền địa phương bị chủ đầu tư dùng một tấm biển giới thiệu dự án che đi. Ảnh: Gia Linh Ông Phan Văn Anh Phụng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh, UBND xã đã cắm bảng cảnh báo ngay trước cổng dự án để thông báo đến người dân việc dự án trên chưa đủ pháp lý. Tấm bảng cảnh báo của chính quyền xã Mỹ Hạnh Nam với nội dung cảnh báo dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh. Ảnh: Gia Linh Như vậy, dự án mà Cát Tường Group đang làm đơn vị phát triển hiện chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản. Các thủ tục về pháp lý chưa hoàn thiện, chính vì vậy người mua nhà có ý định mua hay đầu tư dự án trên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền. Tham khảo thêm Cát Tường Group “bật đèn xanh” cho Uniland huy động vốn trái phép tại dự án Cát Tường Phú Hưng?

