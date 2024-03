Dự án Cát Tường Phú An ở Long An chưa đủ điều kiện mua bán, chính quyền cắm biển cảnh báo người dân Dự án Cát Tường Phú An ở Long An chưa đủ điều kiện mua bán, chính quyền cắm biển cảnh báo người dân

Chính quyền xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã phải cắm biển cảnh báo người dân về việc dự án bất động sản của Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện mua bán, kinh doanh.