Bảng giá iPhone 11: Giảm hàng triệu đồng, mua online càng rẻ

iPhone 11 đang là một trong những dòng iPhone hút khách, bởi giá bán dễ tiếp cận hơn so với iPhone 12 mới nhất mà hiệu năng vẫn đảm bảo. Trong những ngày cuối tháng 3 này, iPhone 11 bản thường đang được giảm giá cho tới hết tháng. Đặc biệt, khi mua online, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu máy với giá tốt hơn.

iPhone 11 đang giảm giá cho đủ các phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

Cụ thể, iPhone 11 phiên bản 128GB có giá niêm yết 21,99 triệu đồng nhưng đang được giảm còn 19,49 triệu đồng (giảm 2,5 triệu đồng so với giá gốc), thậm chí chỉ còn 18,15 triệu đồng (giảm 3,84 triệu đồng so với giá gốc) khi mua online trước 23h ngày 31/3.

Trong thời gian khuyến mại tương tự, ịPhone 11 phiên bản 64GB (giá gốc: 19,99 triệu đồng) chỉ còn 16,31 triệu đồng (giảm 3,68 triệu đồng so với giá gốc) khi mua online không kèm dịch vụ, tiết kiệm 1,3 triệu đồng so với giá giảm chung 17,69 triệu đồng (tức giảm 2,3 triệu đồng so với giá gốc)

Đối với iPhone 11 phiên bản 256GB, mức giảm chung chỉ 1 triệu đồng, cụ thể là từ 22,99 triệu đồng còn 21,99 triệu đồng. Song chương trình thu cũ đổi mới giúp người dùng có thể tiết kiệm thêm 1 triệu đồng. Chương trình thu cũ đổi mới cũng áp dụng đối với phiên bản 64GB và 128GB.

iPhone 11 mang tới hiệu năng ổn với số tiền đầu tư tiết kiệm hơn so với iPhone 12.

Hiện tại, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã ngừng kinh doanh trên các hệ thống lớn tại Việt Nam như Thế Giới Di Động và FPT Shop.

Dòng máy Bộ nhớ Giá niêm yết (VNĐ) Giá khuyến mại chung (VNĐ) Giá mua online không kèm dịch vụ (VNĐ) Màu sắc (Còn hàng) iPhone 11 64GB 19.990.000 17.690.000 16.310.000 Trắng/Đen/Vàng/Đỏ/Tím/Xanh lá 128GB 21.990.000 19.490.000 18.150.000 Trắng/Đen/Vàng/Đỏ/Tím/Xanh lá 256GB 22.990.000 21.990.000 - Đen/Trắng/

Xanh lá iPhone 11 Pro Ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro Max Ngừng kinh doanh

* Giá và khuyến mại tham khảo tại Thế Giới Di Động vào ngày 30/32021