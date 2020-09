Băng nhóm dùng bom khủng bố trụ sở công an phường sắp hầu tòa

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM kết luận đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" thực hiện với mục đích, chủ trương lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ Nhà nước Việt Nam. Tổ chức này do Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng) là Tổng tư lệnh.

Hiện trường vụ khủng bố trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình ngày 20/6/2018.

Từ tháng 11/2017, Ngô Hùng đã lôi kéo, chuyển tiền tài trợ cho Nguyễn Khanh (SN 1964 tại Bình Dương, cư trú Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thành (con ruột của Nguyễn Khanh), Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tấn, Trương Thị Trang, Võ Công Hải, Phạm Trần Phong Vũ, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điều A Nam để thực hiện hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Cáo trạng nêu bị cáo Nguyễn Khanh gia nhập tổ chức trên, có nhiệm vụ tuyển người và mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở công an, cơ quan Nhà nước, may cờ hiệu của tổ chức "Triều đại Việt" và được hứa hẹn phong giữ chức chuẩn tướng, tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Khanh đã nhận của Ngô Hùng tổng cộng 144 triệu đồng và 600 đô la Canada.

Tiếp đó, bị cáo Khanh mua 12kg thuốc nổ, 45 kíp nổ, rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ. Theo chỉ đạo, các đối tượng chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm mục tiêu khủng bố. Nhóm phản động đến xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân. Vào được bên trong, một đối tượng trong nhóm đặt một trái nổ đựng trong ba lô lên chỗ ghế ngồi chờ tiếp dân, còn một trái nổ được ngụy trang bằng hộp quà ở khu vực để xe. Sau đó, các đối tượng quay ra, dùng điều khiển kích nổ, rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" còn âm mưu triển khai nhiều vụ đặt trái nổ khủng bố trụ sở công an, cơ quan Nhà nước ở một số tỉnh miền Tây, Đồng Nai...

Hai cha con Khanh (bên trái) và Thành tại cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định Hùng là kẻ cầm đầu, tài trợ hoạt động khủng bố trong nước. Cơ quan pháp luật đã quyết định khởi tố, truy nã quốc tế đối với Ngô Văn Hoàng Hùng. Đây là đối tượng chống đối chính trị, từng lãnh án chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền. Sau khi vượt biên, Hùng tiếp tục câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác.

Cáo trạng khẳng định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, tạo ra điều kiện bất lợi đe dọa sự tồn tại vững mạnh của Nhà nước…

Vì vậy, Viện KSND TP.HCM quyết định truy tố Nguyễn Khanh đã cấu thành tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ được quy định tại khoản 1, điều 113 và khoản 1, điều 305 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại khoản 1, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại khoản 5, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị truy tố về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ, được quy định tại khoản 1, điều 305, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cho biết hành vi phạm tội của các bị cáo tùy theo mức độ sẽ có hình phạt từ 1 năm đến 20 năm tù hoặc tử hình.